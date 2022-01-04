Прокурор отозвал ходатайство об аресте Порошенко: в ГБР отрицают

Прокурор отозвал ходатайство об аресте Порошенко – решение суда / УНИАН

Сегодня прокурор отозвал из Печерского райсуда Киева ходатайство о применении в отношении подозреваемого в производстве № 22016130000000212.

Вероятно, речь может идти о пятом президенте Петре Порошенко – меры пресечения в виде содержания под стражей, в то же время в Государственном бюро расследований это отрицают, сообщает Украинская правда.

Согласно постановлению, в суд поступило ходатайство старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления ГБР Максима Дзвоника о применении в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.

Но до начала рассмотрения ходатайства прокурор подал заявление о возвращении ходатайства "для доработки".

Отмечается, что следственный судья, исследовав материалы производства и заявление прокурора о возвращении ходатайства, пришел к выводу, что Уголовным процессуальным законодательством не предусмотрено возвращение ходатайства по заявлению следователя/прокурора.

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В то же время, он решил исходить из принципа диспозитивности уголовного производства (диспозитивность заключается в свободном использовании сторонами уголовного производства своих материальных и процессуальных прав – например, права представлять или не представлять доказательство, давать показания или отказаться от дачи показаний, заявлять ходатайства или нет – ред.) и решил вернуть ходатайство.

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"Следственный судья постановил: Вернуть прокурору ходатайство. Постановление обжалованию не подлежит", - говорится в постановлении суда.

Вместе с тем в ГБР решили опровергать сообщение об отзыве ходатайства.

"Государственное бюро расследований отмечает, что обнародованная сегодня информация о якобы отзыве из Печерского районного суда города Киева 29 декабря 2021 года следователем ГБР ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении пятого президента Украины не соответствует действительности", - заявили в ГБР.

Также в ГБР подчеркивают, что "вышеуказанная информация не соответствует действительности, указанные процессуальные решения не принимались".

В бюро напомнили, что Порошенко подозревается в совершении государственной измены и содействии деятельности террористических организаций "Л/ДНР" и что о подозрении ему сообщили 20 декабря.

На уточняющий вопрос журналистов в ГБР заверили, что ходатайство следователя касается другого подозреваемого, а не Порошенко, в то же время фамилию – о ком именно идет речь – не назвали.

Дело Порошенко

Напомним, ранее Порошенко "прославился" своим побегом от представителя ГБР, который пытался вручить ему повестку под стенами Верховной Рады.

После этого, нардепа заметили в аэропорту Борисполь. А журналисты выяснили, что билет он купил спустя 15 минут, после обнародования информации о "побеге" в СМИ.

На следующий день Порошенко, как анонсировала после инцидента пресс-служба "ЕС", встретился с Вселенским Патриархом Варфоломеем в Турции.

Также ранее антимонопольный комитет оштрафовал группу компаний Roshen, связанных с нардепом Петром Порошенко Roshen. Сумма составила 283,63 миллиона гривень.

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