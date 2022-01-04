"Ищет скумбрию по 8": в Сети высмеяли странное фото Порошенко в супермаркете

Петр Порошенко с женой Мариной / УНИАН

Народный депутат, лидер фракции Европейская солидарность, бывший президент Петр Порошенко опубликовал подборку фото, на которых запечатлен он и его жена Марина.

В своем Facebook он, очевидно, решил похвастаться акциями и мероприятиями, героем которых стал в ушедшем году.

Среди запечатленных на фото событий – официальные мероприятия, поездки, встречи с избирателями, а также лайфовые кадры.

Обратим внимание, что больше всего пользователей заинтересовало фото, на котором Порошенко сфотографировали в одном из супермаркетов. При этом рядом с экс-президентом находился маленький мальчик, который надел себе на голову корзину для продуктов.

/ Facebook/petroporoshenko

Пользователи в Сети дали волю фантазии, комментируя необычное фото:

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Петро Олексійович , а де Ваша масочка ?

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Коли побачив когось схожого на гриб, а ніж забув дома

Пошук скумбрії за 8 грн, триває

Шукає рибку по 8 грн за кіло

Стоит в очереди за скумбрией по 8 грн

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Напомним, ранее Порошенко выложил подборку мемов о себе в 2021 году. При этом обнародовано много мемов с участием нынешнего президента Владимира Зеленского.

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