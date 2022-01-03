"Береш ЗЕленого за голову": Порошенко выложил странные мемы с топором и ножом

Петр Порошенко опубликовал серию мемов / УНИАН

Народный депутат, лидер фракции Европейская солидарность, бывший президент Петр Порошенко опубликовал подборку мемов, в которых он выступил главным героем.

В своем Facebook он выложил подборку мемов о себе в 2021 году. При этом обнародовано много мемов с участием нынешнего президента Владимира Зеленского.

"Друзья, спасибо за безумную порцию юмора в прошлом году. Ваши мемы – это что-то незабываемое. Посмеялся от души", – написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Один из мемов обыгрывает нападение на Порошенко с зеленкой в Киеве, в результате чего ему забрызгали лицо и одежду.

"Береш ЗЕленого за голову. Сжимаешь..Главное - чтобы не разбрызгалось!", - гласит надпись на шуточном коллаже.

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/ Facebook/petroporoshenko

/ Facebook/petroporoshenko

/ Facebook/petroporoshenko

/ Facebook/petroporoshenko

/ Facebook/petroporoshenko

/ Facebook/petroporoshenko

/ Facebook/petroporoshenko

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский опубликовал фото из тренажерного зала возле спортивных снарядов.

В своем Instagram глава государства по традиции фотографировался во время тренировки. На фото он сидит на силовом тренажере, а возле него лежат гантели.

При этом рядом с президентом находились две собаки, одна из которых зевала.

"Гантели стоят, Петя спит, Нора зевает. Так выглядит первая тренировка после Нового года. Всем бодрого утра! # ЗдороваяУкраина", – подписал Зеленский фото.

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