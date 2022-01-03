"Петя спит": Зеленский заинтриговал первым фото в 2022 году

Владимир Зеленский / Instagram/zelenskiy_official

Президент Владимир Зеленский опубликовал фото из тренажерного зала возле спортивных снарядов.

В своем Instagram глава государства по традиции фотографировался во время тренировки. На фото он сидит на силовом тренажере, а возле него лежат гантели.

При этом рядом с президентом находились две собаки, одна из которых зевала.

"Гантели стоят, Петя спит, Нора зевает. Так выглядит первая тренировка после Нового года. Всем бодрого утра! # ЗдороваяУкраина", – подписал Зеленский фото.

/ Instagram/zelenskiy_official

Судя по всему, Петя и Нора – это клички собак, которые попали в кадр.

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Напомним, ранее Зеленский сделал селфи в спортзале на фоне тренажеров и спортивного оборудования.

На фото, которое глава государства выложил в Instagram, были запечатлены гантели российского производства.

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