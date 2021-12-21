Roshen Порошенко оштрафовали на 283 млн грн

Roshen получил огромный штраф / Facebook.com

Антимонопольный комитет оштрафовал группу компаний, связанных с нардепом Петром Порошенко. Сумма составила 283,63 миллиона гривень.

Как сообщает пресс-служба АМКУ, штраф был вынесен за два нарушения законодательства. В частности, речь идет о защите экономической конкуренции посредством злоупотребления монопольным положением на общегосударственном рынке первичной реализации патоки крахмальной кукурузной и глюкозных сиропов.

Компании уличили в необоснованном повышении цен на патоку и сиропы, что было зафиксировано в течение апреля-июня 2018 года, февраля-марта 2019 года и в октябре 2020 года. А также - в установлении в течение 2018-2020 годов разных условий к равнозначным соглашениям с покупателями этого товара без обоснованных причин.

Нарушения усугубляются тем, что компания была единственным производителем патоки на территории Украины и крупнейшим и самым мощным участником рынка с долями 65,49% (в 2018 году), 93,86% (в 2019 году) и 79,75% (в 2020 году).

"Группа имела рыночную власть, проявлявшуюся в ее способности устанавливать свои условия продажи товаров на внутреннем рынке, поддерживать непрозрачную и бессистемную ценовую политику с собственными контрагентами, осуществлять политику направленную на поддержание собственного монопольного положения", - сказано в сообщении АМКУ.

Реклама

Напомним, ранее Порошенко "прославился" своим побегом от представителя ГБР, который пытался вручить ему повестку под стенами Верховной Рады.

После этого, нардепа заметили в аэропорту Борисполь. А журналисты выяснили, что билет он купил спустя 15 минут, после обнародования информации о "побеге" в СМИ.

На следующий день Порошенко, как анонсировала после инцидента пресс-служба "ЕС", встретился с Вселенским Патриархом Варфоломеем в Турции.

Читайте также: