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Порошенко ответил Путину на предложение политического убежища, упрекнув Зеленского

8 февраля 2022, 11:11
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Лидер "Европейской солидарности" отметил, что извечная российская практика "заботиться" об украинской политике уже не работает.

Путин, Зеленский, Порошенко
Путин, Зеленский, Порошенко / УНИАН

Пятый президент Украины Петр Порошенко ответил президенту России Владимиру Путину о предложении политического убежища.

"Наша команда неоднократно заявляла, что преследуя проевропейскую оппозицию в Украине, Зеленский, прежде всего, хочет сделать подарок Путину. Сейчас это подтвердил уже сам Путин. Советую Владимиру Александровичу прекратить радовать Путина и заняться защитой страны. И именно туда направить свои усилия и усилия правоохранительных органов, которые сейчас занимаются Порошенко больше, чем российской угрозой", - написал Порошенко на своей страничке в Facebook

Также он отметил, что Путину не стоит "заботиться" об украинской политике и политиках".

"А Владимиру Владимировичу наконец-то осознать, что мы разберемся сами, здесь, в Украине. И извечная российская практика "заботиться" об украинской политике и политиках уже давно прекратилась. Это произошло тогда, когда я был избран Президентом Украины", - подытожил Порошенко.

Предложение Путина

Напомним, во время пресс-конференции после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном Путин публично в иронической форме обратился к пятому президенту Украины Петру Порошенко, предложив ему политическое убежище в России из-за обвинений в государственной измене в Украине.

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"Хочу подтвердить свое предложение. Мы готовы таким, как господин Порошенко предоставить убежище в России. Его преследование как государственного преступника – чрезмерная заявка на успех", - сказал Путин.

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Автор: Сергей Кущ
viber
Петр Порошенко Владимир Путин
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