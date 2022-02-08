Порошенко ответил Путину на предложение политического убежища, упрекнув Зеленского

Лидер "Европейской солидарности" отметил, что извечная российская практика "заботиться" об украинской политике уже не работает.
Пятый президент Украины Петр Порошенко ответил президенту России Владимиру Путину о предложении политического убежища.
"Наша команда неоднократно заявляла, что преследуя проевропейскую оппозицию в Украине, Зеленский, прежде всего, хочет сделать подарок Путину. Сейчас это подтвердил уже сам Путин. Советую Владимиру Александровичу прекратить радовать Путина и заняться защитой страны. И именно туда направить свои усилия и усилия правоохранительных органов, которые сейчас занимаются Порошенко больше, чем российской угрозой", - написал Порошенко на своей страничке в Facebook
Также он отметил, что Путину не стоит "заботиться" об украинской политике и политиках".
"А Владимиру Владимировичу наконец-то осознать, что мы разберемся сами, здесь, в Украине. И извечная российская практика "заботиться" об украинской политике и политиках уже давно прекратилась. Это произошло тогда, когда я был избран Президентом Украины", - подытожил Порошенко.
Предложение Путина
Напомним, во время пресс-конференции после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном Путин публично в иронической форме обратился к пятому президенту Украины Петру Порошенко, предложив ему политическое убежище в России из-за обвинений в государственной измене в Украине.
"Хочу подтвердить свое предложение. Мы готовы таким, как господин Порошенко предоставить убежище в России. Его преследование как государственного преступника – чрезмерная заявка на успех", - сказал Путин.
Читайте также:
- Порошенко отпустили под личное обязательство и арестовали имущество
- Или СИЗО, или миллиард залога: в Офисе генпрокурора обжаловали меру пресечения для Порошенко
- Диалог не закончен: Путин заявил, что РФ готовит ответ США и НАТО по гарантиям безопасности
- "Нравится, не нравится? Терпи, моя красавица!": Путин обратился к Зеленскому из-за Минских соглашений