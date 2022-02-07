Итоги переговоров Макрона с Путиным: обсудили Минск, НАТО и "политубежище для Порошенко"

Начал пресс-конференцию Путин, он рассказал, что дискуссии касались прежде всего политики открытых дверей НАТО.
В Москве завершились переговоры президентов Франции и России - Эммануэля Макрона и Владимира Путина. Лидеры двух стран провели брифинг по итогам встречи.
Начал пресс-конференцию Путин, он рассказал, что дискуссии касались прежде всего политики открытых дверей НАТО. То есть вступления туда Украины.
По словам Путина, со своим коллегой они обсуждали и Минск-2.
"Всем очевидно, что сегодняшние власти Киева взяли курс на демонтаж Минских договоренностей", - сказал президент России.
Путин перечислил меры, которые Украина якобы игнорирует по Минским соглашениям - прямой диалог с "ЛДНР", "особый статус" Донбасса, амнистия.
Изложил он и другие претензии к Украине - например, преследование оппозиции. Он рассказал, что якобы предлагал Порошенко политическое убежище.
"Хочу подтвердить свое предложение. Мы готовы таким, как господин Порошенко предоставить убежище в России. Его преследование как государственного преступника – чрезмерная заявка на успех", - сказал Путин.
Что сказал Путин после переговоров:
- встреча прошла в деловом ключе;
- обсудили три главных требования РФ по НАТО: нерасширение, нераспространение ракет, возвращение Альянса на границы 1997 года;
- НАТО и США якобы проигнорировали предложения России;
- политика открытых дверей НАТО "слишком вольная";
- НАТО якобы обозначило Россию как противника;
- Запад продолжает "накачивать" Украину оружием;
- Украина якобы не желает соблюдать минские соглашения и нормандские договоренности.
Что сказал Макрон после встречи:
- ситуация серьезная и мы должны найти путь мира и стабильности в Европе, сейчас для этого еще есть время;
- НАТО не может отказаться от политики открытых дверей, но необходимо построить новые механизмы;
- нужно избежать какой-либо эскалации, ведь это ни в чьих интересах;
- ближайшие дни будут решающими для деэскалации и переговоры должны этому способствовать;
- Францию беспокоит проект новой конституции Беларуси, из которого убрали безъядерный статус, потому что это увеличивает дестабилизацию;
- необходимо разработать гарантии безопасности для ЕС, Украины, Грузии, Беларуси и России;
- Путин пообещал не поддерживать инициативу признать "Л/ДНР", поскольку это не соответствует минским соглашениям.
Макрон прибудет в Киев
8 февраля, после встречи с Путиным французский президент отправится в Украину.
В Киев Макрон встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Это первый визит французского главы государства за последние 24 года. Визит состоится на фоне угрозы военного вторжения РФ на территорию украинского государства.
Читайте также:
- Встреча Макрона и Путина в РФ: стало известно, что президент Франции хочет сказать хозяину Кремля
- Байден и Макрон поговорили об Украине и обсудили наращивание сил РФ возле украинских границ
- Макрон хочет стать героем, спасшим Украину от вторжения РФ - Рolitico
- В Украину впервые за четверть века приедет президент Франции: Зеленский проведет встречу с Макроном