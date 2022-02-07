Итоги переговоров Макрона с Путиным: обсудили Минск, НАТО и "политубежище для Порошенко"

Заершились переговоры Макрона и Путина

В Москве завершились переговоры президентов Франции и России - Эммануэля Макрона и Владимира Путина. Лидеры двух стран провели брифинг по итогам встречи.

Начал пресс-конференцию Путин, он рассказал, что дискуссии касались прежде всего политики открытых дверей НАТО. То есть вступления туда Украины.

По словам Путина, со своим коллегой они обсуждали и Минск-2.

"Всем очевидно, что сегодняшние власти Киева взяли курс на демонтаж Минских договоренностей", - сказал президент России.

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Путин перечислил меры, которые Украина якобы игнорирует по Минским соглашениям - прямой диалог с "ЛДНР", "особый статус" Донбасса, амнистия.

Изложил он и другие претензии к Украине - например, преследование оппозиции. Он рассказал, что якобы предлагал Порошенко политическое убежище.

"Хочу подтвердить свое предложение. Мы готовы таким, как господин Порошенко предоставить убежище в России. Его преследование как государственного преступника – чрезмерная заявка на успех", - сказал Путин.

Что сказал Путин после переговоров:

встреча прошла в деловом ключе;

обсудили три главных требования РФ по НАТО: нерасширение, нераспространение ракет, возвращение Альянса на границы 1997 года;

НАТО и США якобы проигнорировали предложения России;

политика открытых дверей НАТО "слишком вольная";

НАТО якобы обозначило Россию как противника;

Запад продолжает "накачивать" Украину оружием;

Украина якобы не желает соблюдать минские соглашения и нормандские договоренности.

Что сказал Макрон после встречи:

ситуация серьезная и мы должны найти путь мира и стабильности в Европе, сейчас для этого еще есть время;

НАТО не может отказаться от политики открытых дверей, но необходимо построить новые механизмы;

нужно избежать какой-либо эскалации, ведь это ни в чьих интересах;

ближайшие дни будут решающими для деэскалации и переговоры должны этому способствовать;

Францию беспокоит проект новой конституции Беларуси, из которого убрали безъядерный статус, потому что это увеличивает дестабилизацию;

необходимо разработать гарантии безопасности для ЕС, Украины, Грузии, Беларуси и России;

Путин пообещал не поддерживать инициативу признать "Л/ДНР", поскольку это не соответствует минским соглашениям.

Макрон прибудет в Киев

8 февраля, после встречи с Путиным французский президент отправится в Украину.

В Киев Макрон встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Это первый визит французского главы государства за последние 24 года. Визит состоится на фоне угрозы военного вторжения РФ на территорию украинского государства.

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