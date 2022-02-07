В Украину впервые за четверть века приедет президент Франции: Зеленский проведет встречу с Макроном

Встреча Зеленского и Макрона состоится 8 февраля в Киеве / УНИАН

Во вторник, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский в Киеве проведет встречу с главой Франции Эммануэлем Макроном. Это первый визит французского главы государства за последние 24 года. Визит состоится на фоне угрозы военного вторжения РФ на территорию украинского государства. Перед этим Макрон поедет в Москву на встречу с российским президентом Владимиром Путиным.

Как рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ходе своего брифинга, Макрон уже завтра приедет в Украину для переговоров с украинским гарантом Зеленским. Диалог лидеров двух государств будет проходить на фоне угрозы российской военной интервенции.

Читайте такжеМакрон хочет стать героем, спасшим Украину от вторжения РФ - Рolitico"Завтра в Киеве будет находиться президент Франции Эммануэль Макрон, с которым проведет переговоры президент Украины Владимир Зеленский. Это будет первый визит французского лидера в Украину за 24 года", - сказал дипломат.

Кулеба добавил, что также ожидается приезд главы французского МИД Жана Ив Ле Дриана.

Визит Макрона в Киев официально подтвердили в Елисейском дворце.

Реклама

Напомним, 7 февраля Макрон осуществит визит в Москву, где проведет встречу с президентом РФ Путиным. Цель поездки – переговоры по ситуации, связанной с возможным военным вторжением России в Украину. Макрон хотел бы получить сигнал о деэскалации ситуации. При этом он намекнул, что Западу, возможно, придется пойти на компромисс с российским государством.

Угроза военного вторжения России в Украину

Американские журналисты изданий Washington Post и New York Times со ссылкой на политиков и чиновников из США, опубликовали статьи, в которых речь шла о новом плане России по военной интервенции на территорию Украины. Указывалось, что источники оперировали информацией разведки.

Согласно сведениям, Москва планирует использовать фейковые видеоматериалы с якобы "нападением украинцев" на русскоязычное население на востоке Украины. Информацию подтвердил официальный Вашингтон.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что подобные данные ранее уже публиковались, впрочем, "так ничего и не происходило".

В правительстве Британии заявили, что Лондон уверен в планах Москвы создать повод для реализации сценария военной операции против Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что информация о новом плане Москвы против Киева была получена украинской стороной еще до ее официального обнародования. Дипломат не исключил любые опасные сценарии со стороны РФ.

Главред рекомендует: