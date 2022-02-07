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Встреча Макрона и Путина в РФ: стало известно, что президент Франции хочет сказать хозяину Кремля

7 февраля 2022, 06:35
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Эммануэль Макрон планирует обсудить со своим российским коллегой вопрос деэскалации ситуации вокруг Украины.

Макрон, Путин
Макрон встретится с Путиным 7 февраля / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует обсудить со своим российским коллегой вопрос деэскалации ситуации вокруг Украины. Это является основной целью его визита в Москву.

Макрон планирует получить от Путина до отъезда хотя бы "сигнал о деэскалации", передает Le Journal du Dimanche.

"Мы обсудим условия деэскалации. Вы должны быть очень реалистичны. Мы не добьемся односторонних жестов, но важно не допустить ухудшения ситуации, прежде чем выстраивать механизмы и жесты взаимного доверия", - заявил президент Франции.

По мнению Макрона, европейским странам необходимо найти "новый баланс", уважая при этом интересы России в области безопасности. Французский лидер намекнул, что западным странам, возможно, придется пойти на компромисс с Россией.

Как сообщал Главред, президент Франции Эммануэль Макрон 8 февраля посетит Украину и встретится с президентом Владимиром Зеленским.

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За день до визита в Киев - 7 февраля - Макрон посетит Россию и проведет переговоры с президентом Путиным.

3 февраля президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон провели второй телефонный разговор за неделю. Как заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, президенты обсуждали активизацию нормандского формата.

Ранее - 28 января - состоялся телефонный разговор президента Франции Эммануэля Макрона и хозяина Кремля Владимира Путина. По итогам переговоров Кремль выпустил заявление, а в Елисейском дворце деталей не сообщили.

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