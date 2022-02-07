Встреча Макрона и Путина в РФ: стало известно, что президент Франции хочет сказать хозяину Кремля

Эммануэль Макрон планирует обсудить со своим российским коллегой вопрос деэскалации ситуации вокруг Украины.
Президент Франции Эммануэль Макрон планирует обсудить со своим российским коллегой вопрос деэскалации ситуации вокруг Украины. Это является основной целью его визита в Москву.
Макрон планирует получить от Путина до отъезда хотя бы "сигнал о деэскалации", передает Le Journal du Dimanche.
"Мы обсудим условия деэскалации. Вы должны быть очень реалистичны. Мы не добьемся односторонних жестов, но важно не допустить ухудшения ситуации, прежде чем выстраивать механизмы и жесты взаимного доверия", - заявил президент Франции.
По мнению Макрона, европейским странам необходимо найти "новый баланс", уважая при этом интересы России в области безопасности. Французский лидер намекнул, что западным странам, возможно, придется пойти на компромисс с Россией.
Как сообщал Главред, президент Франции Эммануэль Макрон 8 февраля посетит Украину и встретится с президентом Владимиром Зеленским.
За день до визита в Киев - 7 февраля - Макрон посетит Россию и проведет переговоры с президентом Путиным.
3 февраля президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон провели второй телефонный разговор за неделю. Как заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, президенты обсуждали активизацию нормандского формата.
Ранее - 28 января - состоялся телефонный разговор президента Франции Эммануэля Макрона и хозяина Кремля Владимира Путина. По итогам переговоров Кремль выпустил заявление, а в Елисейском дворце деталей не сообщили.
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