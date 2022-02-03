Зеленский и Макрон провели второй разговор за неделю: все подробности

По словам Зеленского, они согласовали дальнейшие совместные шаги по поддержанию устойчивости Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон провели второй телефонный разговор за неделю.
Как заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире программы Право на владу, президенты обсуждали активизацию нормандского формата.
"Я только что приехал прямо из Офиса президента, где у президента был очередной разговор с президентом Франции. И это второй разговор за неделю, динамика очень контактов интенсивна. Идет постоянное согласование позиций для того, чтобы выступить с сильной позиции в переговорах с Россией", - отметил он.
Что заявил Зеленский
Переговоры в своем Twitter прокомментировал и сам Зеленский.
"Продолжили диалог с Эммануэлем Макроном по противодействию вызовам безопасности и активизации мирного процесса в пределах нормандского формата. Согласовали дальнейшие совместные шаги по поддержанию устойчивости Украины и усилению финансового и экономического взаимодействия", - отметил президент.
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Телефонные переговоры Макрона и Путина
В пятницу, 28 января, состоялся телефонный разговор президента Франции Эммануэля Макрона и хозяина Кремля Владимира Путина. По итогам переговоров Кремль выпустил заявление, а в Елисейском дворце деталей не сообщили.
Москва сообщила, что Путин и Макрон обсудили вопросы безопасности. Как утверждают в Кремле, Путин заявил об игнорировании США и НАТО требований России по "гарантиям безопасности". Речь идет о нерасширении Альянса, отказе Украины от вступления в военно-политический блок Запада и возвращении инфраструктуры организации на позиции 1997 года.
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