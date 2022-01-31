Угроза вторжения РФ в Украину: Путин и Макрон провели вторые переговоры за неделю

Путин и Макрон / kremlin.ru

Президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин провели телефонный разговор.

Отметим, это уже второй разговор президентов за неделю.

Как сообщает пресс-служба Путина, стороны обсудили ситуацию вокруг Украины и "гарантии безопасности".

"Установлено о дальнейших контактах по телефону, а также об оперативной проработке возможности проведения личной встречи президентов России и Франции", - пишет пресс-служба президента России.

Телефонные переговоры Макрона и Путина

В пятницу, 28 января, состоялся телефонный разговор президента Франции Эммануэля Макрона и хозяина Кремля Владимира Путина. По итогам переговоров Кремль выпустил заявление, а в Елисейском дворце деталей не сообщили.

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Москва сообщила, что Путин и Макрон обсудили вопросы безопасности. Как утверждают в Кремле, Путин заявил об игнорировании США и НАТО требований России по "гарантиям безопасности". Речь идет о нерасширении Альянса, отказе Украины от вступления в военно-политический блок Запада и возвращении инфраструктуры организации на позиции 1997 года.

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Россия готова продолжать переговоры по Донбассу в рамках нормандского формата. Однако, как заявил Путин, Москва, дескать, ждет от Киева реализации Минских соглашений, которые якобы должны включать переговоры Украины с российскими оккупационными администрациями "ДНР" и "ЛНР" по особому статусу ОРДЛО.

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