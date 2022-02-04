Макрон приедет в Киев на встречу с Зеленским, за день до этого - поговорит с Путиным

Эммануэль Макрон планирует посетить Россию 7 февраля, а 8 февраля лидер Франиции отправится в Украину.
Президент Франции Эммануэль Макрон 8 февраля посетит Украину и встретится с президентом Владимиром Зеленским.
За день до визита в Киев - 7 февраля - Макрон посетит Россию и проведет переговоры с президентом Путиным, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец.
"Макрон направляется в Россию в понедельник и в Украину во вторник", - говорится в сообщении.
Как сообщал Главред, 3 февраля президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон провели второй телефонный разговор за неделю. Как заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, президенты обсуждали активизацию нормандского формата.
Ранее - 28 января - состоялся телефонный разговор президента Франции Эммануэля Макрона и хозяина Кремля Владимира Путина. По итогам переговоров Кремль выпустил заявление, а в Елисейском дворце деталей не сообщили.
Москва сообщила, что Путин и Макрон обсудили вопросы безопасности. Как утверждают в Кремле, Путин заявил об игнорировании США и НАТО требований России по "гарантиям безопасности". Речь идет о нерасширении Альянса, отказе Украины от вступления в военно-политический блок Запада и возвращении инфраструктуры организации на позиции 1997 года.
Отметим, серия визитов иностранных лидеров в Украину продолжится. В частности, 14 февраля Украину с официальным визитом посетит канцлер Германии Олаф Шольц, пишет DW со ссылкой на Ведомство печати и информации правительства Германии.
Издание Sueddeutsche Zeiatung также сообщило, что Шольц планирует визит в Киев 14 февраля, а на следующий день, 15 февраля, поедет в Москву.
Накануне Шольц заявил, что встретится для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. В то же время, о переговорах в Киеве Шольц не сообщил.
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