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Макрон приедет в Киев на встречу с Зеленским, за день до этого - поговорит с Путиным

4 февраля 2022, 09:06
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Эммануэль Макрон планирует посетить Россию 7 февраля, а 8 февраля лидер Франиции отправится в Украину.

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Эммануэль Макрон 8 февраля встретится с Владимиром Зеленским / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон 8 февраля посетит Украину и встретится с президентом Владимиром Зеленским.

За день до визита в Киев - 7 февраля - Макрон посетит Россию и проведет переговоры с президентом Путиным, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец.

"Макрон направляется в Россию в понедельник и в Украину во вторник", - говорится в сообщении.

Как сообщал Главред, 3 февраля президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон провели второй телефонный разговор за неделю. Как заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, президенты обсуждали активизацию нормандского формата.

Ранее - 28 января - состоялся телефонный разговор президента Франции Эммануэля Макрона и хозяина Кремля Владимира Путина. По итогам переговоров Кремль выпустил заявление, а в Елисейском дворце деталей не сообщили.

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Москва сообщила, что Путин и Макрон обсудили вопросы безопасности. Как утверждают в Кремле, Путин заявил об игнорировании США и НАТО требований России по "гарантиям безопасности". Речь идет о нерасширении Альянса, отказе Украины от вступления в военно-политический блок Запада и возвращении инфраструктуры организации на позиции 1997 года.

Отметим, серия визитов иностранных лидеров в Украину продолжится. В частности, 14 февраля Украину с официальным визитом посетит канцлер Германии Олаф Шольц, пишет DW со ссылкой на Ведомство печати и информации правительства Германии.

Издание Sueddeutsche Zeiatung также сообщило, что Шольц планирует визит в Киев 14 февраля, а на следующий день, 15 февраля, поедет в Москву.

Накануне Шольц заявил, что встретится для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. В то же время, о переговорах в Киеве Шольц не сообщил.

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