Байден и Макрон поговорили об Украине - обсудили наращивание войск РФ

Джо Байден провел переговоры с Эммануэлем Макроном / twitter.com/Kevinliptakcnn

Президенты США и Франции - Джо Байден и Эммануэль Макрон - 2 февраля провели телефонный разговор. Лидеры стран обговорили ситуацию с наращиванием российских войск на границе с Украиной.

На сайте Белого дома отмечается, что лидеры стран подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Два лидера подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и рассмотрели свою текущую координацию как в дипломатии, так и в подготовке к наложению на Россию быстрых и серьезных экономических издержек в случае ее дальнейшего вторжения в Украину", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что оба президента договорились поддерживать контакт по этому вопросу и консультироваться с союзниками по НАТО и Евросоюзу.

"Президент Байден и президент Макрон договорились, что их команды будут поддерживать тесный контакт, в том числе в ходе консультаций с союзниками по НАТО и партнерами из ЕС, в отношении нашего скоординированного и комплексного подхода к решению этих вопросов", - сообщили в Белом доме.

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Ранее президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с хозяином Кремля Владимиром Путиным. Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины и "гарантии безопасности".

Как сообщал Главред, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты больше не будут называть потенциальное вторжение России в Украину "неизбежным". По ее словам, это слово послужило непреднамеренным сигналом.

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