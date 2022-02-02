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У Байдена неожиданно изменили оценку возможности вторжения РФ в Украину

2 февраля 2022, 22:50

По словам Псаки, подобные заявления негативно влияют на украинскую экономику и вызывают хаос в обществе.

Джен Псаки
Джен Псаки / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты больше не будут называть потенциальное вторжение России в Украину "неизбежным". По ее словам, это слово послужило непреднамеренным сигналом.

"Я использовала его однажды. Я думаю, что и другие использовали его однажды. А потом мы перестали его использовать, потому что, как мне кажется, оно послало сигнал, который мы не собирались посылать, а именно: мы знали, что президент Путин принял решение", - заявила Псаки.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский критиковал Запад за заявления о неизбежном вторжении РФ.

По его словам, подобные заявления негативно влияют на украинскую экономику и вызывают хаос в обществе.

Переговоры США и России по безопасности

МИД РФ 17 декабря опубликовал два документа – проект договора России и США по гарантиям безопасности и проект соглашения о мерах обеспечения безопасности Штатов, России и Североатлантического альянса.

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В документах речь идет о том, что Москва требует гарантий от Вашингтона по вопросу отказа Украину от интеграции в НАТО и нерасширения Альянса на восток.

10 января в Женеве состоялись переговоры США и России по безопасности. Они продолжались более восьми часов.

Кремль требовал от НАТО отказаться от стран-членов, вступивших в Альянс после 1997 года. По словам заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, НАТО якобы не только причиняет ущерб безопасности России, но и старается переложить страну на второстепенную роль в европейской и международной политике.

26 января стало известно, что посол США в России Джон Салливан привез в МИД РФ письменный ответ Вашингтона на российские предложения по безопасности. Как писало Bloomberg, Салливан доставил два документа: один - от США, второй - от НАТО.

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