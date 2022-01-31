Угроза вторжения России: Байден предупредил о "быстрых и серьезных последствиях"

Джо Байден пригрозил России / Reuters

США готовятся к разнообразным сценариям развития ситуации на фоне возможного вторжения России в Украину. Но Москве нужно помнить, что нападение "грозит серьезными последствиями". Об этом говорится в заявлении президента США Джо Байдена по сегодняшнему заседанию Совбеза ООН.

По его словам, сегодня США в Совбезе ООН представили весь спектр российской угрозы суверенитету и территориальной целостности Украины.

"И мы разъяснили международному сообществу все последствия этой угрозы - не только для Украины, но и для основных принципов Устава ООН и современного международного порядка. Если Россия намерена решать проблемы в области безопасности путем диалога, США, наши союзники и партнеры продолжат действовать добросовестно", - отметил Байден.

Он также подчеркнул, что если вместо этого Россия решит отказаться от дипломатии и нападет на Украину, то понесет ответственность, и ее ждут "быстрые и серьезные последствия".

"Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры продолжают готовиться ко всем сценариям. Мир должен иметь ясное представление о действиях, которыми Россия угрожает, и быть готовым ответить на риски, которые эти действия представляют для всех нас", - добавил Байден.

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Переговоры Запада и России по безопасности

В период с 10 по 13 января прошли переговоры по безопасности с участием Запада и РФ. Дискуссии проводятся на фоне обвинений Москвы в адрес НАТО в угрозах российским границам и концентрацией войск России у рубежей Украины.

10 января прошли консультации США и России по вопросам безопасности. По итогам переговоров представитель Штатов Венди Шерман заявила, что Вашингтон не намерен гарантировать Москве нерасширение НАТО на восток и невступление Украины в Североатлантический альянс. Если россияне запустят сценарий военной операции против Киева, Москву ожидают жесткие санкции.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, который представлял на переговорах российскую сторону, сказал, что Россия не собирается нападать на Украину. Однако, по его словам, Москва требует от Вашингтона гарантий, согласно которым Киев и Тбилиси не должны вступить в НАТО.

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