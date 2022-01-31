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Угроза вторжения России в Украину: Совбез ООН поддержал проведение заседания

31 января 2022, 18:38

10 членов Совбеза ООН проголосовали за проведение заседания по Украине.

ООН
Заседание ООН / Reuters

Совет безопасности ООН поддержал проведение заседания по Украине. Его инициировали США на фоне угрозы российского вторжения.

Во время открытого заседания ООН, 31 января, все члены Совбеза ООН поддерживают идею заседания по Украине.

Если член Совбеза выступает против, он может попросить провести процедурное голосование. В таком случае для того, чтобы заседание провели, необходимо, чтобы минимум 9 членов Совбеза из 15 высказались в его пользу.

По результатам сегодняшнего голосования, 10 членов Совбеза ООН проголосовали за проведение заседания по Украине. Оно пройдет 18 февраля.

Экстренное заседание ООН

В понедельник, 31 января, в Нью-Йорке проходит экстренное заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

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На повестку дня вынесен вопрос о вероятном военном вторжении России в Украину, а также о проблемах гуманитарного характера на временно оккупированных территориях Украины.

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Переговоры Запада и России по безопасности

В период с 10 по 13 января прошли переговоры по безопасности с участием Запада и РФ. Дискуссии проводятся на фоне обвинений Москвы в адрес НАТО в угрозах российским границам и концентрацией войск России у рубежей Украины.

10 января прошли консультации США и России по вопросам безопасности. По итогам переговоров представитель Штатов Венди Шерман заявила, что Вашингтон не намерен гарантировать Москве нерасширение НАТО на восток и невступление Украины в Североатлантический альянс. Если россияне запустят сценарий военной операции против Киева, Москву ожидают жесткие санкции.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, который представлял на переговорах российскую сторону, сказал, что Россия не собирается нападать на Украину. Однако, по его словам, Москва требует от Вашингтона гарантий, согласно которым Киев и Тбилиси не должны вступить в НАТО.

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