Минус семь миллионов: в ООН дали мрачный прогноз стремительного вымирания украинцев

В Украине население продолжит стремительно сокращаться / nashreporter.com

В Украине население продолжит сокращаться стремительными темпами, подсчитали аналитики Организации объединенных наций.

Число украинцев сократится на семь миллионов. Таким образом к 2050 году украинцев останется всего 35 млн, говорится в аналитическом докладе ООН Демографические процессы.

Отмечается, что на сложившуюся ситуацию влияет сразу несколько негативных факторов: старение нации, низкая рождаемость, пандемия и трудовая миграция, нередко завершающаяся переездом за границу на постоянное место жительство и ассимиляцией. Все они напрямую следуют за неблагоприятной экономической обстановкой.

"Недостаточный уровень благосостояния и отсутствие у женщин возможностей совмещать карьеру и уход за детьми остается одним из факторов, мешающих украинцам иметь желаемое количество детей", – указано в докладе ООН.

Добавим, что по данным Госстата, на 1 декабря 2021 года в Украине проживают 41 миллионов 208 тысяч 106 людей.

Реклама

Напомним, ранее директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова прогнозировала - если в ближайшие десятилетия сохранятся нынешние темпы сокращения населения Украины, то к концу XXI столетия в стране будут проживать до 17,5 миллиона человек.

Такие темпы убыли населения она объясняет как миграцией, так и природными процессами.

"Дали о себе знать и снижение рождаемости, и отсутствие весомых успехов в улучшении здоровья и повышении средней продолжительности жизни, и массовая эмиграция, и, бесспорно, аннексия значительной территории", — заявила Либанова.

Читайте еще: