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"Хотите, чтобы Франция воевала с РФ?": Путин припугнул последствиями принятия Украины в НАТО

8 февраля 2022, 10:19
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Президент России заявил, что следствием членства Украины в НАТО, по его мнению, станет военный конфликт с участием Альянса.

Путин
Владимир Путин / Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что если Украина вступит в НАТО, то может начаться военный конфликт с участием Альянса.

Об этом хозяин Кремля сказал по время пресс-конференции по итогам переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном в Москве.

"Представьте, что Украина — член НАТО. Пятая статья североатлантического договора не отменена. Наоборот, господин Байден сказал, что пятая статья — абсолютный императив. И будет исполнена. Значит, возникнет военная конфронтация с НАТО. Я хочу вас спросить, а вы хотите воевать с Россией? Вы спросите своих читателей. Вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией? Ну, ведь так оно и будет. Наша обеспокоенность продиктована и вопросами общеевропейской безопасности", - сказал французскому журналисту Путин.

Отметим, пятая статья Вашингтонского договора посвящена принципу коллективной обороны НАТО. Нападение на одного из членов Альянса будет рассматриваться как нападение на всех участников НАТО.
Читайте такжеМакрон и Путин в Москве заключили сделку по Украине - Financial TimesКак сообщал Главред, 7 февраля в Москве состоялись переговоры президентов Франции и России - Эммануэля Макрона и Владимира Путина. Лидеры двух стран провели брифинг по итогам встречи.

Начал пресс-конференцию Путин, он рассказал, что дискуссии касались прежде всего политики открытых дверей НАТО. То есть вступления туда Украины. Макрон подчеркнул, что ситуация серьезная и нужно найти путь мира и стабильности в Европе. По его словам, НАТО не может отказаться от политики открытых дверей, но необходимо построить новые механизмы.

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Во вторник, 8 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон приедет в Киев, где встретится со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Во время переговоров Макрон планирует обсудить выполнение Минских соглашений.

После переговоров с украинским коллегой Макрон пообщается по телефону с Путиным.

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