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Запад не должен бросать Украину с Грузией: Польша призвала НАТО к переговорам с Киевом и Тбилиси

7 февраля 2022, 18:12
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Польша предлагает Альянсу провести переговоры с Украиной и Грузией.

Анджей Дуда
НАТО следует провести встречи с Украиной и Грузией перед саммитом в Мадриде - Дуда / Фото president.gov.ua

Североатлантический альянс перед саммитом организации в Мадриде должен провести встречи с Украиной и Грузией по линии НАТО. Военно-политический блок Запада должен показать, что Киев и Тбилиси не собираются бросать на произвол судьбы. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда.

В ходе своего совместного брифинга с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом он сказал о том, что перед саммитом организации в Мадриде следует провести две встречи – Украина-НАТО и Грузия НАТО. Запад должен показать, что не оставить украинское и грузинское государства.

Читайте такжеВ США раскрыли сценарий вступления Украины в НАТО без решения вопроса по Донбассу"Что касается предстоящего саммита НАТО. Я предложил генеральному секретарю провести встречи Украина-НАТО и Грузия-НАТО... Я считаю, что мы должны пригласить Грузию на встречу глав государств НАТО и на такую же встречу пригласить Украину. Мы должны показать, что не бросаем их на произвол судьбы", - подчеркнул Анджей Дуда.

Ответ США и НАТО на требования РФ по Украине и Грузии

В период с 10 по 13 января состоялся ряд консультаций по безопасности, в которых принимали участие США, НАТО и РФ. Переговоры проходили на фоне концентрации Россией военных подразделений у границ Украины и обвинения Москвы в угрозах Альянса российским рубежам. Россия требовала, чтобы в НАТО отозвали обещание о будущей евроатлантической интеграции Киева и Тбилиси и гарантировали нерасширение блока на восток.

Представитель Вашингтона, заместитель госсекретаря США Венди Шерман сделала заявление о том, что американцы не пойдут на требования России по нерасширению НАТО и отказу Украину от вступления в военно-политический блок Запада.

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Замглавы МИД РФ, российский делегат на переговорах Сергей Рябков сказал, что Россия не собирается нападать на Украину, однако требует, чтобы США предоставили гарантии, согласно которым Украина и Грузия, дескать, никогда не должны вступить в НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Альянс не может пойти на уступки в ситуации с территориальной целостностью и суверенитетом Украины, Грузии и Молдовы. Государства могут вступить в блок безопасности Запада, а Москва не может блокировать их внешнеполитический курс.

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