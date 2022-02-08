Встреча Зеленского и Макрона: президент Франции раскрыл тему грядущих переговоров

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон 8 февраля встретятся в Киеве / Фото Reuters

Во вторник, 8 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон приедет в Киев, где встретится со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Во время переговоров Макрон планирует обсудить выполнение Минских соглашений.

На совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве Макрон заявил, что Минские соглашения предполагают прогресс, а потому они должны продвигаться вперед.

При этом, по словам французского лидера, есть несколько очень чувствительных вопросов, относительно которых и будет дискуссия. В частности, это вопрос конституционной реформы, выборов и т.д.

"В тесной координации с канцлером ФРГ Олафом Шольцом мы продолжаем совместные усилия в рамках "нормандского формата", чтобы полностью выполнить Минские соглашения, для того, чтобы урегулировать конфликт на Донбассе. Мы должны продвигаться конкретными шагами для выполнения этих договоренностей – четко и полностью", — сказал Макрон.

Читайте такжеМакрон хочет стать героем, спасшим Украину от вторжения РФ - Рolitico"Я сказал и президенту Владимиру Зеленскому, и президенту Владимиру Путину, что Минские соглашения действительно могут урегулировать ситуацию и осуществить прогресс в вопросе украинского кризиса. Именно об этом я буду говорить с президентом Зеленским", — сказал президент Франции.

Реклама

После переговоров с украинским коллегой Макрон пообщается по телефону с Путиным.

Как сообщал Главред, 7 февраля в Москве состоялись переговоры президентов Франции и России - Эммануэля Макрона и Владимира Путина. Лидеры двух стран провели брифинг по итогам встречи.

Начал пресс-конференцию Путин, он рассказал, что дискуссии касались прежде всего политики открытых дверей НАТО. То есть вступления туда Украины. Макрон подчеркнул, что ситуация серьезная и нужно найти путь мира и стабильности в Европе. По его словам, НАТО не может отказаться от политики открытых дверей, но необходимо построить новые механизмы.

Отметим, Путин насмешливо обратился к украинским властям по поводу выполнения Минских соглашений.

"В Киеве то говорят, что будут выполнять (Минские соглашения, – ред.), то говорят, что это разрушит их страну. И президент (Украины, – ред.) действующий недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. Ну, нравится – не нравится. Терпи, моя красавица! Надо выполнять! По-другому никак", - заявил хозяин Кремля.

Читайте также: