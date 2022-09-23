УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

ВСУ ликвидировали офицера РФ, расправы над которым требовал Кадыров

23 сентября 2022, 14:43

Российский офицер Евгений Худяков ранее участвовал в войне в Чечне.

ликвидированный оккупант
ВСУ ликвидировали оккупанта, смерти которого хотел Кадыров / Коллаж фото Радио Свобода, Анатолий Штефан, Reuters

Украинские военные ликвидировали российского офицера Евгения Худякова, который ранее воевал в Чечне и успел разозлить Рамзана Кадырова. Об этом сообщил Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Краткая история жизни российского офицера Евгения Худякова, повоевавшего в Чечне, стал врагом Кадырки, попал за решетку, повел себя на слова Пригожина, записавшись в "Вагнер", и все это было для того, чтобы успешно могилизироваться в Украине", - написал Анатолий Штефан.

Сообщается, что Худяков был ликвидирован 10 сентября. Ранее Рамзан Кадыров назвал оккупанта своим личным врагом и требовал над ним расправы. Худякова пытались обвинить в расправе над чеченцами во время войны.

"Суд присяжных их несколько раз оправдывал. Но Рамзан Кадыров настаивал на расправе. Тогда их судили еще раз. Профессиональный судья осудил их ко многим годам заключения. Через несколько лет этот судья сам был осужден", - говорится в сообщении.

Как сообщал Главред, на войне в Украине ликвидировали военного российской оккупационной армии Ильмира Кашапова. Многодетный оккупант приехал убивать украинцев из Татарстана.

Ранее на войне в Украине ликвидировали Никиту Сокура - старший сержант русской оккупационной армии из Архангельской области. Он возглавлял метеорологическую службу одной из частей Восточного военного округа.

Другие новости:

война в Украине вторжение России
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

14:46

У Путина разразились угрозой быстро аннексировать Донбасс после "референдумов"

14:44

Жена Макаревича на украинском предсказала победу Украине

14:43

ВСУ ликвидировали офицера РФ, расправы над которым требовал КадыровВидео

14:30

Уйдет через год, максимум - два: Эйдман назвал условие отстранения Путина от властиВидео

14:24

Снабжали оккупантов боеприпасами: в Мелитополе взорвали супругов-предателейВидео

Реклама
14:20

ВСУ освободили от оккупантов Яцковку на ДонетчинеВидео

13:57

"Это не сотни тысяч": в Минобороны назвали потери ВСУ в войне с РоссиейВидео

13:56

Дождь из монет и купюр: топ-7 мужских имен, которые притягивают деньгиВидео

13:53

"У США тоже есть кнопки, запускающие ядерные ракеты": Дуда ответил на шантаж ПутинаВидео

13:47

Украина может получить израильскую систему против иранских беспилотниковВидео

13:25

Путин в тупике, он хочет открыто отправлять солдат-срочников в Украину - ЭйдманВидео

13:04

На Николаевщине у оккупантов выкупили броневик Тигр: Ким показал "трофей"Видео

13:00

Гороскоп на завтра, 24 сентября 2022: Близнецам – враги, Весам – важная встреча, Водолеям - соблазныВидео

12:47

"Территории Украины нуждаются в немедленном освобождении": Подоляк жестко высказался о псевдореферендумахВидео

12:29

"Останетесь без рук и ног": в РФ бунтуют против мобилизации и отправки на войнуВидео

12:21

"Прославляю Украину по миру": "миссионерка" Ани Лорак озвучила свою позицию по войне

12:18

То тут 100 грамм, то там 100 грамм: что будет, если пить водку каждый деньВидео

12:02

Будут нежнее пуха: 4 действенных способа, как сделать махровые полотенца мягкими

12:02

Бойцы ВСУ забрали у войск России новый бронированный грузовик Торнадо-УВидео

11:56

"Лютая" зима с аномалией: синоптики удивили прогнозом до весны-2023Видео

Реклама
11:35

Не хочет быть проигравшим: Эйдман объяснил, почему Путин решил провести "референдумы"Видео

11:18

Обстрел Москвы из ракет HIMARS вылечит россиянмнение

11:13

"Голосование" у мусорников: РФ устроила фарс с "референдумом" на захваченных территорияхВидео

11:06

Россия за месяц может мобилизовать 100 тысяч человек – полковник ВСУВидео

10:44

"Гребут даже 15-летних пацанов": как проходит "мобилизация" на оккупированной ЛуганщинеВидео

10:18

Данилов о миллионной мобилизации в РФ: "Будем перемалывать эту орду"Видео

10:00

Россия проиграет эту войну окончательно, а Путин уйдет в течение года – Игорь Эйдман

09:48

В какой цвет покрасить волосы: как подобрать идеальный оттенок по цвету глаз

09:46

Армия Украины штурмует Лиман на Донбассе, войска РФ пытаются удержать позиции – разведка БританииВидео

09:44

ВСУ ранили российского генерал-майора Цокова возле СватовоВидео

09:31

Перенос войны на территорию РФ: Фейгин раскрыл неожиданный сценарийВидео

09:12

Путин специально объявил о мобилизации в РФ в день обмена Медведчука на защитников Мариуполя – ISWВидео

09:00

Налоги для беженцев: почему придется заплатить и в Европе, и дома

08:59

Зачем добавлять уксус в стиральную машину: поможет навсегда забыть о надоедливой проблеме

08:46

Гороскоп на сегодня, 23 сентября 2022: Овнам – деньги, Весам – потери, Водолеям – ссораВидео

08:43

В Мелитополе прогремел взрыв в первый день псевдореферендумаВидео

08:21

Россия может применить ядерное оружие против Украины, чтобы остановить контрнаступление ВСУ – ГУРВидео

08:05

Мобилизация обострит ряд проблем в армии РФ – ПентагонВидео

07:13

ВСУ остановили колонну техники РФ на Каховском мосту: россияне пытались пройти ночьюВидео

06:32

Своевольный подход Путина к мобилизации нарастит гнев по всей РФ – ISWВидео

Реклама
06:26

Собирайся, родимый, ты поедешь умирать за Путинамнение

04:10

Освобождение Херсона или Луганска: Фейгин назвал события, которые приведут к распаду РФВидео

03:30

Врежут заморозки: украинцев предупредили об аномалии с "потопом"Видео

03:20

Самый вкусный винегрет с секретным ингредиентом: превосходный рецептВидео

02:42

"О мобилизации слышала?": Волочкова вывела россиян из себя

02:15

Военный эксперт объяснил, почему путинская мобилизация подыграет Украине

01:40

"Помер, старенький был": Фейгин оценил шансы Путина остаться живым, если он отойдет от власти

01:03

Гороскоп на неделю 26 сентября – 2 октября: Ракам – враги, Весам – денежная удача, Рыбам – исполнение мечтыВидео

00:51

Приметы на 23 сентября: какие 5 вещей запрещено делать в день Петра и Павла, чтобы удачу не спугнутьВидео

00:31

Российская певица Валерия вдруг разглядела войну и сделала неожиданное заявление

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осень
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Выходные в сентябреКалендарь 2023
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять