ВСУ ликвидировали офицера РФ, расправы над которым требовал Кадыров

ВСУ ликвидировали оккупанта, смерти которого хотел Кадыров / Коллаж фото Радио Свобода, Анатолий Штефан, Reuters

Украинские военные ликвидировали российского офицера Евгения Худякова, который ранее воевал в Чечне и успел разозлить Рамзана Кадырова. Об этом сообщил Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Краткая история жизни российского офицера Евгения Худякова, повоевавшего в Чечне, стал врагом Кадырки, попал за решетку, повел себя на слова Пригожина, записавшись в "Вагнер", и все это было для того, чтобы успешно могилизироваться в Украине", - написал Анатолий Штефан.

Сообщается, что Худяков был ликвидирован 10 сентября. Ранее Рамзан Кадыров назвал оккупанта своим личным врагом и требовал над ним расправы. Худякова пытались обвинить в расправе над чеченцами во время войны.

"Суд присяжных их несколько раз оправдывал. Но Рамзан Кадыров настаивал на расправе. Тогда их судили еще раз. Профессиональный судья осудил их ко многим годам заключения. Через несколько лет этот судья сам был осужден", - говорится в сообщении.

Как сообщал Главред, на войне в Украине ликвидировали военного российской оккупационной армии Ильмира Кашапова. Многодетный оккупант приехал убивать украинцев из Татарстана.

Ранее на войне в Украине ликвидировали Никиту Сокура - старший сержант русской оккупационной армии из Архангельской области. Он возглавлял метеорологическую службу одной из частей Восточного военного округа.

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