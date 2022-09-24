"Грабить награбленное - нерешенная проблема": Фейгин спрогнозировал, как будет распадаться Россия

Фейгин спрогнозировал, как будет распадаться Россия / https://ua.depositphotos.com и УНИАН

Российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин в интервью Главреду заявил о том, что конфигурация грядущего распада России напрямую зависит от того, пойдет ли он только по национальной линии, или же еще и по социально экономической.

"Мы не до конца понимаем конфигурацию полураспада и распада и того, пойдёт ли он только по национальной линии. А по национальной линии он точно пойдет - Северный Кавказ, мусульманские республики, народы Азии, от Бурятии до Якутии. И будут ли у Кремля силы их удерживать. Поэтому тут невозможно прогнозировать, потому что социальное и национальное перераспределение ‒ одна из главных целей и задач участников этого распада", ‒ говорит он.

Кроме того, как считает Фейгин, будет важен и геополитический фактор ‒ то есть, какой именно интерес проявят зарубежные страны к российском территории.

"Грабить награбленное для России - нерешенная проблема. Социальное перераспределение - это ограбление, которое требует пересмотра, начиная с итогов приватизации и заканчивая тем, кто является бенефициаром всего этого. То есть тот, кто из региональных элит распоряжается ресурсами - нефтью, газом, алмазами, чем угодно. В Москве ничего нет - ни алмазов, ни нефти и кому это принадлежит, еще надо выяснить. То есть тут присутствует как социальный аспект, так и геополитический аспект (потому что интересно, будут ли проявлять активность к российским территориям соседние страны вроде Китая, иные азиатские игроки, что будет происходить с Калининградом и т.д.). Все их предугадать невозможно, но и география, и национальные начала, и политико-социальные аспекты по части перераспределения и социальной справедливости - те три фактора, которые будут играть решающую роль", ‒ подытожил он.

Транзит власти в России

Военный эксперт Олег Жданов говорил о том, что президент России Владимир Путин думает о транзите власти. В частности, согласно планам главы Кремля, пост главы государства может занять Дмитрий Патрушев, а дочь Путина Екатерина Тихонова возглавит партию Единая Россия. Сам глава Кремля станет руководителем Госсовета и останется фактическим главой государства. До своего формального ухода из власти он хотел бы воссоздать СССР в какой-либо форме, но не может этого сделать из-за Украины.

Не исключен вариант объявления проведения внеочередных президентских выборов, которые должны будут состояться 26 марта 2023 года. Действующий президент в них участие не примет. Однако будет поддерживать кандидатуру Дмитрия Патрушева, который сейчас занимает пост министра сельского хозяйства РФ.

Издание The Washington Post писало, что секретарь Совбеза России Николай Патрушев может стремиться занять место президента Владимира Путина. Он приобретает все большее влияние, и именно его идеи могут лежать в основе решений, принятых нынешним хозяином Кремля.

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