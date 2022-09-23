'Алковойска' Путина к прорыву готовы: в РФ насмешили пополнением мобилизованных

Мобилизация в РФ / Скриншот

В РФ многие мобилизованные по приказу президента Владимира Путина по пути на войну в Украину устраивают драки между собой и злоупотребляют спиртным.

В Сети опубликовали кадры, которые, судя по всему, снимали сами мобилизованные россияне.

На них зафиксировано, что между призванными на войну в Украину нередко возникают драки и стычки. Судя по всему, конфликты происходят после злоупотребления спиртным.

Кроме того, рашисты-призывники не стесняются демонстрировать на камеру немалые запасы алкоголя, которые они берут с собой на войну.

При этом некоторые из мобилизованных, после многочисленных возлияний, уже не в состоянии дойти до пункта сбора, а "отдыхают" прямо на земле.

Напомним, ранее Владимир Путин объявил частичную мобилизацию на территории России. По его словам, Москва собралась призывать на войну с Украиной, в первую очередь, военных запаса и лиц, которые прошли срочную службу. Также Путин сказал, что страна-агрессор готова признать "результаты референдумов" в оккупированных Донецкой, Луганской, и Херсонской областях.

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что Москва намерена мобилизовать 300 тысяч резервистов.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Россия на 210 день так называемой "трехдневной войны" против Украины, получила мобилизацию, закрытые границы, блокирование банковских счетов, тюрьму за дезертирство и другие последствия.

Читайте еще: