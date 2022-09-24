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Путину конец, он потеряет власть уже после следующего успеха ВСУ на фронте – Пионтковский

24 сентября 2022, 01:40

Фактически в России уже начались процессы распада режима Путина. Российского диктатора все ненавидят.

Владимир Путин, Андрей Пионтковский
Путину конец, он потеряет власть уже после следующего успеха ВСУ на фронте – Пионтковский/ Reuters, скрин

Если раньше свержение российского диктатора Владимира Путина в РФ мог вызвать какой-то большой успех ВСУ на фронте – например, освобождение Херсона или уничтожение Крымского моста – то теперь ставки значительно снизились. После непопулярных решений Путина сейчас достаточно небольших успехов украинских военных, чтобы президента РФ отстранили от власти.

Так, свержение российского диктатора может повлечь даже взятие воинами ВСУ Лимана. Об этом рассказал публицист Андрей Пионтковский в комментарии "24 канала".

"Я всегда говорил, что если будет освобожден Херсон или разрушен Крымский мост, это произведет шоковое впечатление на российский народ и Путин потеряет власть. А сейчас скажу, что любой заметный успех украинской армии, взятия, например, Лимана уже будет концом Путина", – отмечает Пионтковский.

Он подчеркнул, что фактически в России уже начались процессы распада режима Путина. После того, как российский диктатор объявил частичную мобилизацию, его начали проклинать все, отмечает публицист.

"Ведь, если посмотреть российские соцсети, сейчас Путина проклинают все – и противники войны, и миллионы людей, которых в любой момент могут схватить и отправить на фронт. Это делают уже сейчас", – говорит он.

Верхушка власти в РФ сначала пообещала, что будут забирать на фронт только самых опытных людей. Однако уже невооруженным глазом видно, что это обещание было забыто, и сейчас "гребут" всех – даже тех, кто никогда не служил.

Также Пионтковский обратил внимание, что сейчас есть серьезное напряжение между Путиным и российскими генералами. Ведь когда армия терит поражение то появляется вопрос, кто в этом виноват. И теперь Путин пытается перевести стрелки на генералов.

Ранее оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин назвал события, которые приведут к распаду РФ. Он отметил, что в стране-агрессоре России из-за постоянных военных провалов в Украине сначала могут запуститься процессы полураспада, а уже потом они могут подтолкнуть РФ к полному распаду.

Также Фейгин ранее подчеркнул, что Россия может вести эту войну, лишь наступая. Если придется стоять и оборонять захваченные территории, российские войска не смогут этого сделать, и тогда для РФ всё будет кончено.

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