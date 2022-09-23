На Николаевщине у оккупантов выкупили броневик Тигр: Ким показал "трофей"

У ВСУ пополнение техники в результате "спецоперации".
В Николаевской области у оккупантов РФ выкупили российский бронеавтомобиль Тигр. Об этом рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
Он также показал технику, которая перешла на службу ВСУ.
"У нас пополнение техники в результате "спецоперации". "Тигр" у нас уже третий, но первый по такой процедуре. Этот "Тигр" приехал уже не отжатый, а купленный. Гораздо легче не на "похоронные" русским покупать "Ладу", а можно нам продать технику, остаться живым, приехать домой – и купить себе эту "Ладу", - рассказал Ким.
Как уточняют местные Telegram-каналы, за "Тигр" Виталий Ким заплатил $5 тысяч.
"Вышел на меня "добрый молодец", и, как только убедились, что деньги дошли, а молодец уже в "безопасности", – постим результат. "Тигр" пройдёт маленькую реабилитацию и отправится в бой", - поясняется в сообщении.
Напомним, ранее Виталий Ким опубликовал совместное с сестрой Ольгой сэлфи.
"Привет, сестренка", - подписал снимок политик. О том, живет ли сестра Кима в Николаеве, и чем она занимается, ничего не известно. Свое генеалогическое древо николаевский губернатор предпочитает держать подальше от любопытных взглядов.
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