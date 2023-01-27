Перевозят первых лиц России: в Москве упал вертолет в аэропорту Внуково

27 января в Москве случилась авиакатастрофа. В аэропорту Внуково упал вертолет Ми-8 компании, которая перевозит первых лиц России.
По сообщения росСМИ, вертолет принадлежит компании СЛО "Россия". Это предприятие, обеспечивающее перевозку должностных лиц России, а также представителей спецслужб и военных.
Авиакатастрофа во Внуково - подробности
Сообщается, что вертолет Ми-8 специального правительственного летного отряда при посадке в аэропорту Внуково, предварительно, ударился о землю хвостовой частью. На место сразу же выехали спасатели.
По предварительным данным, на борту никого не было. Жертв и пострадавших нет.
РосСМИ опубликовали фото Ми-8, упавшего во "Внуково". Ми-8МТВ-1, выпущенный в 2013 году, и рассчитан на 22 пассажира.
Как сообщал Главред, в декабре российские войска в Запорожской области сбили собственный ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор".
В октябре украинские защитники в течение сорока минут сбили российский ударный вертолет Ка-52, а также штурмовик Су-25 общей стоимостью около $27 млн.
Ранее бойцы из 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" ВСУ также сбили вертолет оккупантов Ка-52.
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