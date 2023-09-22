РФ стянет резервы и устроит наступление: эксперт спрогнозировал сроки новой атаки

Контрнаступление ВСУ будет развиваться так, как будут позволять погодные условия, считает Юрий Богданов.

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Юрий Богданов спрогнозировал сроки окончания войны / ОПБр имени гетмана Богдана Хмельницкого, скрин

В случае, если Украина не достигнет больших успехов на поле боя в этом году, то может снизиться уровень поддержки в следующем, заявил публицист, специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов.

"Это вполне возможно – опять-таки, это вопрос политической конъюнктуры на Западе, в том числе по войне", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт считает, что контрнаступление ВСУ будет развиваться так, как будут позволять погодные условия.

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"Хотя Украина перешла от действий большими группами бронетехники к малым группам, все равно многое зависит от погоды – если все будет в грязи, продвигаться будет трудно. Если погода будет хорошей до конца октября, то и контрнаступление тоже продлится до конца октября", - считает он.

В то же время собеседник говорит, что будет ли пауза на зиму, очень зависит от того, будет ли в России полноценная вторая волна мобилизации.

"Потому что если они снова мобилизуют людей, мы можем увидеть от них еще одну попытку наступления на нас зимой или даже весной. Кроме того, очень сильно будет решать это история зависимости от поступления боеприпасов", сказал он.

Аналитик также не исключил, что война продлится еще минимум год, и пока не стоит ждать, что она закончится переговорами.

"Но при этом мы не можем этого прогнозировать. Возможно, это произойдет завтра, а возможно – еще год минимум", - добавил Богданов.

Ранее у Зеленского раскрыли неожиданный сценарий окончания войны. Украине не будет легко в освобождении оккупированных РФ территорий, считает Михаил Подоляк.

Напомним, ранее эксперт назвал условия окончания войны и чего ждать в 2024 году. Если ВСУ освободит Токмак, то 90% вероятности, что у оккупантов в Запорожской области посыплется на фронте.

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