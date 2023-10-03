Как и куда смогут бить "кассетные" ATACMS: раскрыто главное преимущество

В базовой версии m39 ATACMS вкрутили очень мощную боевую кассетную часть - до 570 кг.

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ATACMS скоро могут оказаться в руках украинских военных / Коллаж: Главред, фото: Википедия, 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого

"Кассетные" ракеты ATACMS, которые, по слухам СМИ, США согласны предоставить Украине, являются базовой версией и ранее, во времена Холодной войны с СССР, разрабатывались под ядерную боеголовку.

В интервью Главреду военный эксперт портала Defense Express Иван Киричевский отметил разные версии ATACMS.

После окончания Холодной войны и развала СССР американцы вместо ядерной боеголовки начинили эти ракеты кассетной боевой частью.

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"Соответственно, когда Советский Союз развалился в 1991 году, а ATACMS был поставлен на вооружение, перед американцами возник вопрос, что в ракету под ядерную боеголовку надо всунуть обычную, которая будет тяжелее. А ввиду того, что ракеты под ядерные боеголовки тогда особо не отличались высокой точностью, поэтому к ATACMS в базовой версии m39 вкрутили очень мощную боевую кассетную часть массой аж 570 кг. А там аж 900 суббоэкспасов", - объяснил Киричевский.

Одна такая боеголовка эквивалентна 10 кассетным боеприпасам (это если брать просто количество суббоеприпасов, которые есть у США), а зона накрытия значительно больше, отметил эксперт.

Но Киричевский сомневается, что траектория ATACMS будет связана с иранскими баллистическими ракетами.

"Потому что американцы дадут ровно то, что смогут дать. Независимо от того, будут ли у россиян эти баллистические ракеты от Ирана, не будут ли вообще", - добавил Киричевский.

Кто такой Иван Киричевский Иван Киричевский – журналист, эксперт Defense Express. Освещает темы украинско-российских отношений, ситуации в Беларуси, Польше, Азербайджане, Армении и других странах.

ATACMS для Украины

На фоне последних громких событий Белый дом анонсировал следующий пакет военной помощи, куда, по слухам в СМИ, могут войти ATACMS. А Европарламент поддержал поправки в бюджет ЕС о создании Украинского фонда в 50 млрд евро.

В Пентагоне сегодня подтвердили, что готовы передать ВСУ ракеты ATACMS, однако ждут "команды" от Байдена.

Существует несколько версий ракет ATACMS, в частности с кассетными боеголовками или обычными. Дальность действия первых - от 25−300 километров. Они способны нести от 300 до 950 кассетных боеприпасов.

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