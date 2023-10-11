Пентагон: контрнаступление ВСУ имеет прогресс, об ATACMS сейчас не говорим

Вашингтон сосредоточится на обеспечении Украины средствами ПВО, артиллерией и бронетехникой, отметил ранее Остин.

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США довольны контрнаступлением ВСУ / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео, Lockheed Martin

В военно-политическом командовании США положительно оценивают ход контрнаступления ВСУ и готовятся помогать украинской армии зимой.

Как отметил на брифинге по результатам заседания "Рамштайн-16" глава Пентагона Ллойд Остин, Украина "продолжает стабильный прогресс" в продвижении на фронте.

"Считаю, что Украина продолжает стабильное продвижение, прогресс. Мы сильно поражены решимостью и доблестью украинских сил, и мы продолжим предоставлять им и их руководителям все, чтобы они были успешны на поле боя", - ответил Остин.

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Прогресс контрнаступления заметил и председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун.

"Зимой будет больше вызовов, но Украина решительно настроена на продвижение зимой. Также и мы будем поддерживать нашу помощь", - отметил американский генерал.

Отдельно у Остина спросили о перспективах поставок Украине дальнобойных ракет ATACMS, которые, по данным СМИ, Байден якобы уже одобрил. Однако министр обороны США дал знать, что ATACMS в ближайшем пакете помощи ждать не следует.

"Об ATACMS мы сегодня ничего не будем говорить. Мы сосредоточены на том, в чем сегодня Украина нуждается больше всего. Потому что это те вещи, о которых говорил сегодня президент Зеленский. Он говорил о необходимости противовоздушной обороны "земля-воздух", а также дополнительных артиллерийских снарядов. Это - приоритет, и мы этим занимаемся", - сказал Ллойд

Рамштайн-16 - о чем шла речь и какого вооружения ждать

Согласно результатам заседания в формате "Рамштайн-16", Запад продолжит свою поддержку Украины. Прежде всего речь идет об оружии, которое уже сейчас нужно ВСУ в наступлении, обеспечении современной боевой авиацией и разминировании территорий.

Соединенные Штаты сосредоточатся на обеспечении Украины средствами ПВО, артиллерией и бронетехникой.

Швеция передаст артиллерию, Болгария - компоненты для системы С-200. Франция - гаубицы и увеличит производство боеприпасов. Канада инвестирует 0,5 млрд долларов за следующие три года в бронетехнику для Украины.

Дания, в свою очередь, рассчитывает передать Украине первые истребители F-16 весной 2024 года. Однако точная дата передачи будет зависеть от трех факторов - готовности пилотов, техников и инфраструктуры.

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