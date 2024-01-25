Орбан откажется от вето на 50 млрд евро Украине - глава финского МИД

Элина Валтонен и руководитель финского МИД утверждает, что венгерский премьер Виктор Орбан откажется от блокирования 50 млрд евро финансовой поддержки Украины

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Виктор Орбан откажется от блокирования 50 млрд евро финансовой поддержки Украины на специальном саммите ЕС 1 февраля - финский МИД / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Руководитель Министерства иностранных дел Финляндии Элина Валтонен уверена, что скандально известный своими пророссийскими взглядами венгерский премьер-министр Виктор Орбан откажется от блокирования 50 млрд евро финансовой поддержки Украины на специальном саммите ЕС 1 февраля. Такое мнение дипломатка высказала в интервью RND.

По словам Валтонен, на встрече руководства МИД стран Евросоюза в минувший понедельник, 22 января, ее венгерский коллега Петер Сийярто "дал нам позитивный сигнал".

"И я очень надеюсь, что мы наконец сможем утвердить помощь Украине. Если нет – мы найдем другое решение", – отметила Валтонен.

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В то же время, по словам дипломатки, Европа должна сама больше инвестировать в свою оборону.

Венгрия препятствует Украине

Украина все еще надеется получить от Евросоюза финансовую помощь в размере 50 млрд евро в марте 2024 года. А однако решение уже длительное время блокирует Венгрия.

ЕС даже готов пойти на уступки Венгрии ради помощи Украине, писал Financial Times. Утверждалось, что уступки Орбану являются лучшей идеей, чем альтернативные договоренности, требующие более сложных механизмов в обход Будапешта.

Уже в январе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал отделить от бюджета ЕС финансовую помощь Украине. В то же время глава венгерского правительства подтвердил, что его страна против выделения макрофинансовой помощи от ЕС Украине.

Стоит заметить, что Венгрия с демонстративно нейтральной позиции в отношении Украины в состоянии полномасштабной войны с Россией выбрала вражескую. Сейчас премьер Виктор Орбан и его правительственные "прихвостни" распространяют российские нарративы и "проталкивают" в европейскую повестку дня якобы заранее определенное поражение Украины в пристоянии с Путиным.

Сам Орбан неоднократно утверждал, что Украина не способна одержать победу над "второй армией мира", и остается категоричным относительно выделения ЕС Украине финансовой и военной помощи.

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