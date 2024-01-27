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"Можем ждать любых сюрпризов": эксперт оценил, получит ли Украина Taurus

Анна Ярославская
27 января 2024, 03:15
Помимо самих ракет Украине потребуются еще и самолеты, с которых эти ракеты запускаются.
Taurus, Олаф Шольц, Владимир Горбач
В 2024 году ВСУ могут получить дальнобойные ракеты Taurus / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОП, insightnews.media

Политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач считает, что в 2024 году ВСУ могут получить дальнобойные ракеты Taurus.

"В этом вопросе ситуация поджимает канцлера Шольца, и я надеюсь, что в этом году он решится принять данное решение", - сказал Горбач в интервью Главреду.

Аналитик отметил, что помимо самих ракет Украине потребуются еще и самолеты, с которых эти ракеты запускаются.

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"Поэтому я думаю, что решение по ракетам будет принято ближе к моменту передачи Украине истребителей F-16. Или других истребителей с европейской платформой", - сказал он.

"Конечно, не будем забегать вперед, но учитывая то, как меняется номенклатура поставок, то в этом году мы можем ожидать любых сюрпризов", - добавил Горбач.

Кто такой Владимир Горбач?

Владимир Горбач - политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины. Автор более 50 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

Ракеты Taurus для Украины

На днях оппозиционный блок ХДС/ХСС в немецком парламенте анонсировал вынесение на голосование вопроса предоставления Украине дальнобойных ракет Taurus. Оппозиционеры отметили, что такие ракеты могли бы помочь ВСУ оттеснить российских оккупантов.

Бундестаг провалил голосование за ракеты Taurus для Украины. Среди парламентариев возникли острые обсуждения вопроса. Инициативу поддержали 178 депутатов, 485 проголосовали против, трое воздержались.

Великобритания хочет заставить Германию передать Украине дальнобойные ракеты. Сделать это предлагают через Лондон.

Ракеты Taurus - что о них известно

Taurus Kepd 350/150 — немецко-шведская авиационная крылатая ракета класса "воздух-поверхность" большой дальности. Она предназначена для высокоточных ударов и поражения высокозащищённых и заглублённых целей без захода самолёта-носителя в зону ПВО противника.

Taurus позиционируется производителем как семейство модульных ракет которые могут быть оснащены различными типами БЧ и стартовать с различных типов платформ: наземных, морских и авиационных (без захода носителя в зону поражения ПВО противника).

Ракета имеет вес 1400 кг и длину 5 метров. Официальная дальность полета - 500 км.

Базовая модель ракеты TAURUS оснащена тандемной бетонобойной боевой частью типа MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лидирующий заряд боевой части – кумулятивный, основной заряд – фугасный, он расположен в высокопрочном корпусе, форма которого оптимизирована для пробивки бетона и тяжелых пород грунта. Вес фугасного заряда вместе с корпусом составляет 400 кг, в то время как общий вес боевой части – 480 кг.

Высота полета ракеты составляет 30-70 метров, максимальная скорость – 0,60-0,95 Маха. Наведение ракеты на цель происходит по нескольким системам: IBN (навигация на основе изображений), INS (инерциальная навигационная система), TRN (навигация с привязкой к местности) и MIL-GPS (система глобального позиционирования).

Из открытых источников известно, что Германия заказала 600 таких ракет в период с 2005 по 2010 год. Нынешняя рыночная стоимость одной ракеты составляет около 1,2 млн долларов США.

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