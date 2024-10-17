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"Позиция США очевидна": что изменит для Украины встреча "Рамштайн" - Клочок

Юрий Берендий
17 октября 2024, 03:31
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Встреча в формате "Рамштайн" не будет иметь глобального значения для Украины ни до выборов в Соединенных штатах, ни после их проведения, указывает эксперт.
'Позиция США очевидна': что изменит для Украины встреча 'Рамштайн' - Клочок
Встреча в формате "Рамштайн" - будут ли глобальные изменения для Украины / Коллаж Главред, фото: Офис президента Украины

В случае если встреча в формате "Рамштайн" пройдет после проведения выборов в Соединенных Штатах, позиция Вашингтона вряд ли изменится. Об этом в интервью Главреду рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", глава Благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок.

"А что может изменить Рамштайн, если позиция Вашингтона вполне очевидна? Они не хотят нас ни в НАТО брать, ни давать разрешения на удары дальнобойным оружием по территории России", - отмечает Клочок.

Эксперт пришел к выводу, что США не действуют активно в этом направлении, а Европа остается зависимой от американского фактора безопасности.

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К тому же ситуация осложняется из-за Тайваня, который сейчас окружен китайскими войсками, и учения могут в любой момент перерасти в полноценный военный конфликт.

"Учитывая, что сейчас переход власти в Соединенных Штатах Америки, отдавать команды не знает кто, то для Китая, который наращивал свои возможности, это очень удобный случай", - резюмировал Валерий Клочок.

Рамштайн инфографика
Какие государства входят в формат "Рамштайн" / Инфографика: Главред

Кто такой Валерий Клочок

Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы.

С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой.

С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Башня", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом.

С 2016 по 2018 год - председатель центрального исполнительного комитета всеукраинской партии.

С 2006 по 2016 год - руководитель пресс-службы народного депутата, руководитель пресс-службы всеукраинской партии.

С 2010 года - до сих пор - основатель, директор частного предприятия.

С 2005 по 2006 год - главный консультант секретариата депутатской фракции в Верховной Раде Украины IV созыва.

2005 год (с марта по октябрь) - начальник отдела по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации и связей с общественностью (пресс-служба) Государственной таможенной службы Украины, советник таможенной службы III ранга.

С 2004 по 2005 годы - пресс-секретарь депутатской группы в Верховной Раде Украины IV созыва.

С 2003 по 2004 годы - инспектор отдела образования районной государственной администрации.

Выборы в США - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп имеет незначительное преимущество над вице-президентом Камалой Харрис среди избирателей, которые досрочно голосуют в ключевых штатах, о чем свидетельствуют результаты опроса, опубликованные The Hill.

Дочь погибшего российского оппозиционера Алексея Навального, который выступал против режима Путина, но занимал противоречивую позицию по Украине, Дарья Навальная присоединилась к предвыборному штабу кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис.

Любой исход президентских выборов в США означает для Украины выбор между двумя неприятными вариантами. Политолог и директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев считает, что ситуация может сложиться так, что Вашингтону будет не до Киева. Он также предположил, что возможно повторение событий, подобных тем, что произошли вокруг Капитолия во время выборов 2020 года.

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