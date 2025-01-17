В администрации Байдена 'слили' секретную информацию о помощи Украине - NYT

Поддержка США имеет "реальное стратегическое влияние" на войну в Украине.

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У Байдена рассекретили информацию о помощи Украине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

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США выделили значительные деньги для стимулирования производства БпЛА

США направили в Украину сотрудников разведки

Администрация Байдена рассекретила новые детали о поддержке Украины в разработке беспилотных летательных аппаратов.

Американские чиновники сообщили о значительных инвестициях в украинскую индустрию беспилотников. Эти инвестиции помогли Украине начать и масштабировать производство БпЛА, которые сейчас имеют большое влияние на ход войны. Эта поддержка все время оставалась "в тени", говорится в издании The New York Times.

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Согласно сообщению, Соединенные Штаты помогали Украине в разработке нового поколения беспилотных летательных аппаратов. Также указано, что инновации в украинской индустрии беспилотников уже признаны трансформационными.

Известно, что США выделили значительные деньги для стимулирования производства БпЛА в Украине. Советник по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что эта поддержка имеет "реальное стратегическое влияние" на войну.

"Мы видели, как БпЛА становятся все более центральным элементом борьбы в Украине и будут центральным элементом всех будущих боев", - заявил Салливан.

Соединенные Штаты выделили финансирование для поддержки украинских производителей беспилотников и закупки необходимых запчастей. Кроме того, по информации источников, США направили в Украину сотрудников разведки для помощи в разработке программы беспилотных систем.

Директор ЦРУ Уильям Бернс в интервью на этой неделе заявил, что его ведомство поддерживало программу беспилотников в Украине.

"Я думаю, что наша разведывательная поддержка помогла украинцам защитить себя. Не только в обмене разведданными, но и в поддержке некоторых систем, которые оказались настолько эффективными", - заявил глава ЦРУ.

Салливан отметил, что усилия по разработке беспилотников начались после первого контрнаступления украинских сил осенью 2022 года и значительно активизировались во время подготовки ко второму контрнаступлению. Администрация Байдена помогала как финансово, так и через налаживание связей между американскими технологическими компаниями и украинскими производителями беспилотников.

Что известно об украинских ракетах / Инфографика: Главред

"Прошлой осенью Пентагон выделил 800 миллионов долларов на производство беспилотников в Украине, которые были использованы на закупку компонентов для беспилотников и финансирование производителей дронов. Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом в сентябре президент Байден заявил, что еще 1,5 миллиарда долларов будет направлено на украинскую индустрию беспилотников", - говорится в сообщении.

Американские официальные лица заявили, что эти инвестиции сделали украинские беспилотники более эффективными и смертоносными. Они подчеркнули роль морских беспилотников, которые уничтожили четверть Черноморского флота России, и дронов, которые помогли замедлить продвижение российских войск на востоке Украины.

"Салливан сказал, что стремление построить украинскую индустрию беспилотников дало "неоценимые уроки", которые администрация Байдена начала интегрировать в собственную оборонную промышленность Америки", - говорится в статье.

Военная помощь США - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что США объявили о пакете помощи на $500 млн для Украины. Помощь включает дополнительные ракеты для украинской противовоздушной обороны, больше снарядов и больше ракет класса "воздух-земля", а также другого оборудования для поддержки украинских F-16.

Западные аналитики считают, что победа РФ обойдется США гораздо дороже, чем помощь Украине. Возможная победа страны-агрессора России в развязанной против Украины войне потребует резкого увеличения расходов Пентагона более чем на 800 миллиардов долларов до 2029 года.

Стало известно, что США хотят объявить "финальный" пакет военной помощи Украине. Отмечается, что Вашингтон все же не успеет потратить на помощь Украине около 4 млрд долларов, которые остались в рамках одобренного Конгрессом финансирования.

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