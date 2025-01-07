США хотят объявить 'финальный' пакет военной помощи Украине: известна дата

Украина должна получить оружие до момента инаугурации Трампа.

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Военная помощь Украине от США / коллаж: Главред, фото: defense.gov

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США могут объявить о новом пакете военной помощи

Это может произойти уже 9 января

Помощь будет предоставлена из имеющихся запасов США

США могут объявить о значительном пакете военной помощи Украине. Это, вероятно, произойдет в рамках визита главы Пентагона Ллойда Остина в Германию на встречу в формате "Рамштайн" 9 января. Об этом пишет Associated Press.

Издание со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников США отмечает, что это будет "финальный" пакет помощи для Украины от администрации президента США Джо Байдена.

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Отмечается, что Вашингтон все же не успеет потратить на помощь Украине около 4 млрд долларов, которые остались в рамках одобренного Конгрессом финансирования.

В то же время, собеседники AP уточнили, что у команды избранного президента США Дональда Трампа останется "более чем несколько миллиардов долларов", которые она сможет предоставить Украине в рамках военной помощи, если решит это сделать.

Один из чиновников рассказал, что чиновники администрации Байдена поддерживают контакт с переходной командой Трампа, чтобы обсудить все вопросы, которые являются важными в контексте помощи Украине.

Собеседники издания также добавили, что пакет, о котором будет объявлено в четверг, будет предоставлен из имеющихся запасов США. Таким образом, Украина должна получить оружие до момента инаугурации Трампа.

Рамштайн / Инфографика: Главред

Военная помощь Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, 30 декабря президент США Джозеф Байден объявил о выделении Украине $2,5 млрд в сфере безопасности для укрепления обороны в связи с продолжающейся военной агрессией РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поставки военной помощи от США в Украину увеличиваются, что помогает выровнять ситуацию на фронте.

Кроме того, сообщалось, что администрация новоизбранного президента США Дональда Трампа продолжит военную поддержку Украины. В то же время Вашингтон потребует от Североатлантического альянса повысить расходы на оборону до 5% от ВВП каждой страны.

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