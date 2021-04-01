Северный поток-2 почти достроен: в Nord Stream 2 AG рассказали, сколько осталось

Председатель совета директоров корпорации Газпром Виктор Зубков заявил, что строительство этого газопровода все-таки завершится в нынешнем году.
Строительство газопровода Северный поток-2 уже закончено на 95%. По состоянию на 31 марта было проложено 2339 километра из 2460 километров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG.
По их словам, строителям осталось уложить 121 километр (5%) от общей протяженности трубы. Председатель совета директоров корпорации Газпром Виктор Зубков заявил, что строительство газопровода все-таки завершится в нынешнем году.
Читайте такжеСША добьют Северный поток-2, у РФ нет шансов – Atlantic Council
Напомним, ранее сообщалось:
- Строительство газопровода Северный поток-2 было остановлено в декабре 2019 года после того, как швейцарская компания Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США.
- Но с декабря 2020 года строительство возобновилось.
- В итоге укладку газопровода ведут российские корабли.
- 22 февраля США расширили санкции против газопровода Северный поток-2. Как заявили в американском Минфине, в еще один санкционный список внесено занятое в строительстве Северного потока-2 судно-трубоукладчик Фортуна.
Автор: Дмитрий Видоменко