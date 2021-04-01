Северный поток-2 почти достроен: в Nord Stream 2 AG рассказали, сколько осталось

Северный поток-2 / Reuters

Строительство газопровода Северный поток-2 уже закончено на 95%. По состоянию на 31 марта было проложено 2339 километра из 2460 километров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG.

По их словам, строителям осталось уложить 121 километр (5%) от общей протяженности трубы. Председатель совета директоров корпорации Газпром Виктор Зубков заявил, что строительство газопровода все-таки завершится в нынешнем году.

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