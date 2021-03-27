Польша ввела санкции против польских кораблей на стройке Северного потока-2

По словам чиновников, корабли принадлежат немецкому судовладельцу, но официально зарегистрированы в Морской палате польского города Гданьск.
Власти Польши ввели санкции против двух кораблей под польским флагом (Кребс Гео и Кребс Йет), которые принимают участие в строительстве российского газопровода Северный поток-2. Об этом сообщает портал BiznesAlert со ссылкой на заместителя министра инфраструктуры страны Гжегожа Витковского.
Он отметил, что вышеуказанные корабли принадлежат немецкому судовладельцу, но зарегистрированы в Морской палате Гданьска. По словам министра, их документы теперь недействительны и они рассматриваются как объекты, нарушающие санкции, введенные против газопровода.
"Эти два судна принадлежат немецкому судовладельцу; они плывут под польским флагом. Они были зарегистрированы в морской палате в Гданьске. Они работают над проектом Nord Stream 2. Если МИД проводит соответствующие расследования, то в морской палате не должно быть проблем с изъятием этих подразделений ", – пояснил Витковский.
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Северный поток-2 – о чем сообщалось ранее:
- 11 декабря 2020 года строительство газопровода Северный поток-2 было возобновлено в экономической зоне Германии после годичного периода, связанного с остановкой работ по причине санкций США.
- 5 февраля канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что России грозят новые санкции со стороны Германии из-за тюремного приговора оппозиционеру Алексею Навальному и высылки дипломатов Евросоюза. Однако на строительстве газопровода Северный поток-2 это никак не отразится.
- 11 февраля руководитель Комитета по международным отношениям Сената (верхняя палата американского парламента) республиканец Джеймс Риш и вице-глава группы поддержки Украины в Сенате демократ Джинн Шахин призвали президента Джо Байдена ввести санкции против российского газопровода Северный поток-2.
- 22 февраля США расширили санкции против газопровода Северный поток-2. Как заявили в американском Минфине, в еще один санкционный список внесено занятое в строительстве Северного потока-2 судно-трубоукладчик Фортуна.