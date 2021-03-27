Польша ввела санкции против польских кораблей на стройке Северного потока-2

Строительство Северного потока-2 / Reuters

Власти Польши ввели санкции против двух кораблей под польским флагом (Кребс Гео и Кребс Йет), которые принимают участие в строительстве российского газопровода Северный поток-2. Об этом сообщает портал BiznesAlert со ссылкой на заместителя министра инфраструктуры страны Гжегожа Витковского.

Он отметил, что вышеуказанные корабли принадлежат немецкому судовладельцу, но зарегистрированы в Морской палате Гданьска. По словам министра, их документы теперь недействительны и они рассматриваются как объекты, нарушающие санкции, введенные против газопровода.

"Эти два судна принадлежат немецкому судовладельцу; они плывут под польским флагом. Они были зарегистрированы в морской палате в Гданьске. Они работают над проектом Nord Stream 2. Если МИД проводит соответствующие расследования, то в морской палате не должно быть проблем с изъятием этих подразделений ", – пояснил Витковский.

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Северный поток-2 – о чем сообщалось ранее: