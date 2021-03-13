СМИ: Байден хочет, но не может ударить санкциями по Северному потоку-2

Проект Северный поток-2 является невыгодным для Европы, убеждены в администрации Байдена. В то же время, на кону стоят взаимоотношения с Германией.
Президент США Джо Байден оказался в "деликатной дипломатической ситуации" из-за санкций против российского газопровода Северный поток-2. С одной стороны, администрация президента США хочет помешать реализации строительства российского газопровода, а с другой, Байден против того, чтобы портить отношения с Германией, которая поддерживает строительство проекта.
Как пишет издание Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника, Байден считает, что Северный поток-2 является невыгодным для Европы. В то же время, на кону стоят взаимоотношения с Германией. "Мы оказались между молотом и наковальней", - заявил собеседник издания.
По закону администрация обязана каждые 90 дней представлять в Конгресс отчет с указанием организаций, участвующих в строительстве трубопровода, которые подпадают под санкции.
По словам официальных лиц, процесс определения этих новых целей сейчас находится в стадии реализации и может быть завершен до того, как следующий отчет должен быть представлен в мае.
Высокопоставленный чиновник администрации отказался комментировать особенности пакета санкций, который сейчас проходит через межведомственный процесс.
Но чиновник сказал, что "мы продолжаем изучать организации, которые могут быть вовлечены в санкционированную деятельность, и оттуда предпримем необходимые последующие шаги".
Северный поток-2 – о чем сообщалось ранее:
- 11 декабря 2020 года строительство газопровода Северный поток-2 было возобновлено в экономической зоне Германии после годичного периода, связанного с остановкой работ по причине санкций США.
- 5 февраля канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что России грозят новые санкции со стороны Германии из-за тюремного приговора оппозиционеру Алексею Навальному и высылки дипломатов Евросоюза. Однако на строительстве газопровода Северный поток-2 это никак не отразится.
- 11 февраля руководитель Комитета по международным отношениям Сената (верхняя палата американского парламента) республиканец Джеймс Риш и вице-глава группы поддержки Украины в Сенате демократ Джинн Шахин призвали президента Джо Байдена ввести санкции против российского газопровода Северный поток-2.
- 22 февраля США расширили санкции против газопровода Северный поток-2. Как заявили в американском Минфине, в еще один санкционный список внесено занятое в строительстве Северного потока-2 судно-трубоукладчик Фортуна.