СМИ: Байден хочет, но не может ударить санкциями по Северному потоку-2

Байден хочет, но не может ударить санкциями по Северному потоку-2 / Reuters

Президент США Джо Байден оказался в "деликатной дипломатической ситуации" из-за санкций против российского газопровода Северный поток-2. С одной стороны, администрация президента США хочет помешать реализации строительства российского газопровода, а с другой, Байден против того, чтобы портить отношения с Германией, которая поддерживает строительство проекта.

Как пишет издание Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника, Байден считает, что Северный поток-2 является невыгодным для Европы. В то же время, на кону стоят взаимоотношения с Германией. "Мы оказались между молотом и наковальней", - заявил собеседник издания.

По закону администрация обязана каждые 90 дней представлять в Конгресс отчет с указанием организаций, участвующих в строительстве трубопровода, которые подпадают под санкции.

По словам официальных лиц, процесс определения этих новых целей сейчас находится в стадии реализации и может быть завершен до того, как следующий отчет должен быть представлен в мае.

Высокопоставленный чиновник администрации отказался комментировать особенности пакета санкций, который сейчас проходит через межведомственный процесс.

Но чиновник сказал, что "мы продолжаем изучать организации, которые могут быть вовлечены в санкционированную деятельность, и оттуда предпримем необходимые последующие шаги".

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