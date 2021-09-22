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Удар США по РФ и СП-2: Украина получит 300$ млн, вытеснив Пекин с Москвой из бизнеса с Вашингтоном

22 сентября 2021, 11:32

Президент США Джо Байден будет обязан ввести санкции против всех компаний, задействованных в проекте Северный поток-2.

Украина США
Украина вытеснит Россию и Китай из титанового бизнеса с США / УНИАН

Комитет Палаты представителей Конгресса США утвердил поправки в оборонный бюджет государства на 2022 год. Изменения предполагают санкции в отношении Северного потока-2, 35 российских чиновников, бизнесменов и журналистов, а также укрепление титанового сотрудничества с Украиной и военная помощь в размере 300 миллионов долларов для Киева. Теперь документ должен быть рассмотрен конгрессменами и в Сенате, после чего его подпишет президент Джо Байден.

Как сообщает Голос Америки, законопроектом помимо санкций в отношении России, Северного потока-2 и укрепления сотрудничества с Украиной также предусматривается увеличение присутствия войск США на восточном фланге Североатлантического альянса – речь идет о Польше, Румынии и Балтийских странах.

Украина получит 300$ млн

В поправках заложена денежная оборонная помочь для Украины в размере 300 миллионов долларов. Это на 50 миллионов больше в сравнении с суммой за прошлый год. США также намерены усилить свое военное присутствие в Польше, Румынии и Балтийских странах, которые называют Восточным флангом НАТО.

Северный поток-2

Комитет Палаты представителей утвердил две поправки. Согласно первой, президент США должен ввести ограничения в отношении всех компаний и лиц, которые причастны к строительству и введению в эксплуатацию Северного потока-2.

Вторая поправка подразумевает требование от руководителей Пентагона и Госдепа предоставить подробный отчет о том, какие финансовые преимущества представляет для России запуск СП-2, и какие риски от этого существуют для Украины, а также стран Европы и Североатлантического альянса.

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Титановое сотрудничество с Украиной

В Конгрессе предлагают укрепить сотрудничество с Украиной в сфере титановой продукции. Украинское сырье должно заменить ресурсы, которые импортируются из России и Китая.

Конгрессмены считают, что данное направление должно стать стратегическим в сотрудничестве Вашингтона и Киева. Титан необходим оборонно-промышленной базе Штатов.

Санкции в отношении России

По вопросам санкций против РФ было одобрено несколько изменений:

Гражданам США запретили покупать или продавать государственные облигации РФ на первичном и вторичном рынках (это ограничения в связи с вмешательством в американские выборы)

Белый дом должен определить, подпадают ли 35 российских чиновников, бизнесменов и работников государственных СМИ под персональные санкции США.

Кому грозят новые американские санкции

  • Михаил Мишустин – глава правительства РФ
  • Дмитрий Песков – пресс-секретарь президента России
  • Роман Абрамович – олигарх
  • Олег Дерипаска – олигарх
  • Алексей Миллер – глава Газпрома
  • Игорь Сечин – председатель Роснефти

Также в списке оказались представители российских пропагандистских СМИ – Константин Эрнст, Владимир Соловьев, Маргарита Симоньян.

Поправки добавлены к законопроекту об оборонном бюджете на будущий год. Теперь их должны одобрить Палата представителей, а потом Сенат США. Далее документ подписывает президент.

Отношения Украины и США

Президент Владимир Зеленский 1 сентября провел в Вашингтоне переговоры с главой Белого дома Джо Байденом. По словам украинского гаранта, состоялись продуктивные переговоры, а в Белом доме настроены положительно в отношении украинских властей. Зеленский анонсировал подписание 20 совместных документов.

Украина и США по итогам встречи делегаций двух стран во главе с президентами Байденом и Зеленским сделали заявление о том, что страны продолжат совместную работу по ряду стратегически важных направлений. В частности, речь шла о привлечении Москвы к ответственности за агрессию против Киева, поддержке интеграции Киева в Североатлантический альянс и совместная работа по реформам.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 7 сентября сказал, что делегация Украины в ходе поездки в Вашингтон выступила с инициативой создания зоны свободной торговли с США. По мнению дипломата, это усилит потенциал украинской экономики.

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