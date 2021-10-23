Скорый запуск СП-2 под угрозой срыва: в ФРГ объяснили сроки сертификации трубы Газпрома

Сертификация СП-2 может затянуться на несколько месяцев / Reuters

Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) находится в диалоге с консорциумом Nord Stream 2 AG. Сертификация проекта Северный поток-2 может затянуться на несколько месяцев, поскольку решение Берлина должно быть утверждено Еврокомиссией. При этом регулятор ожидает от компании-оператора трубопровода предоставления документов, которые гарантируют соблюдение европейских норм до запуска магистрали.

Как сообщает Голос Америки, регулятор допускает ситуацию, при которой сертификация компании-оператора трубопровода может затянуться на несколько месяцев. Решение Германии о предоставлении газопроводу СП-2 разрешения на работу также должно быть утверждено Еврокомиссией.Читайте такжеСША нанесут мощный удар по России и разберутся с Газпромом из-за Северного потока-2

Кроме того, уточняется, что BNetzA также изучает заявки на участие в сертификации магистрали со стороны газовых компаний Украины.

Федеральное сетевое агентство должно завершить процесс сертификации СП-2 до начала января и следит за тем, чтобы компания-оператор выполнила все требования еще до запуска трубопровода.

"Мы ведем переговоры с Nord Stream 2 AG и ожидаем, что будут предоставлены необходимые гарантии. Мы внимательно следим за соблюдением нормативных требований", - подчеркивается в сообщении.

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Запуск Северного потока-2

Председатель Газпрома Алексей Миллер 10 сентября сделал заявление о том, что сооружение трубопровода Северный поток-2 завершено. Работы закончились в 8:45 по киевскому времени.

Велись разговоры о том, что Газпром попытается запустить Северный поток-2 еще до сертификации магистрали. Однако в Федеральном сетевом агентстве Германии – регуляторе, который сертифицирует газопровод – предупредили Nord Stream 2 AG о том, что компании грозит наказание в том случае, если произойдет попытка ввести трубу в эксплуатацию до получения проектом всех документов для разрешения на работу.Читайте такжеЗапуск СП-2 обернется ударом по Польше, Украине и ЕС: Варшава вынесла свой вердикт по трубе Газпрома

4 октября в Газпроме объявили о старте заполнения газом первой нитки газопровода Северный поток-2. Нитку наполняли топливом для того, чтобы обеспечить оптимальное давление в трубе с целью ее тестирования в дальнейшем.

5 октября немецкий регулятор BNetzA обратился к компании Nord Stream 2 AG с просьбой предоставить все документы, согласно которым проект СП-2 обязуется соблюдать европейские энергетические нормы.

Вице-премьер российского правительства Александр Новак 14 октября сказал, что проект Северный поток-2 практически готов к введению в эксплуатацию.

Журналисты американского издания Politico узнали о том, что администрация Байдена не планирует препятствовать запуску Северного потока-2 при помощи санкций. Согласно данным СМИ, во время каденции действующего хозяина Белого дома ограничений в отношении магистрали не планируется.