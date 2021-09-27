Газпрому не дадут обрубить транзит газа через Украину: Шольц призвал выполнить сделку по СП-2

Украина должна оставаться транзитером газа из России в Европу - Шольц / Reuters/Fabrizio Bensch

Все гарантии, которые связаны с работой газопровода Северный поток-2, следует соблюдать. Украина, как и прежде, должна поставлять российский газ в Европу, причем даже после запуска трубопровода Газпрома. Нельзя допустить, чтобы возникли проблемы с газоснабжением европейских стран. Об этом заявил кандидат в канцлеры ФРГ, лидер побеждающей на выборах в Бундестан Социал-демократической партии Олаф Шольц.

В ходе пресс-конференции он сказал о том, что газ из России в Европу должен поставляться, в том числе, и путем украинской газотранспортной системы. Условия сделки США и Германии по Северному потоку-2 должны выполняться.

"Что касается трубопровода, строительство которого завершено, то важно, чтобы все учитывали гарантии, которые связаны с его работой. К гарантиям относится то, что Украина должна оставаться транзитером", - отметил Шольц.

Также он подчеркнул, что нельзя допустить угрозы снабжения газом стран Восточной Европы по причине возможного отказа России от транспортировки газа через Украину.

Напомним, согласно предварительным официальным результатам, победу на выборах в Бундестаг Германии одерживает Социал-демократическая партия, лидером которой является Олаф Шольц. Политическая сила набрала 25,7% голосов избирателей. Партия Ангелы Меркель ХДС/ХСС, которую возглавляет Армин Лашет, получила 24,1% голосов. Союзник Украины – Партия зеленых – заняла третье место, набрав 14,8%.

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Транзит газа через Украину

США и Германия 21 июля объявили о том, что страны заключили сделку по запуску Северного потока-2. Согласно условиям документа, Берлин должен обеспечить продление соглашения между Нафтогазом и Газпромом на транзит топлива в Европу еще на 10 лет. Действующий российско-украинский контракт был подписан в декабре 2019 года и завершается в 2024 году.

Глава компании-оператора ГТС Украины Сергей Макогон утверждал, что заявление Вашингтона и Берлина по СП-2 не является гарантией для Киева по дальнейшей транспортировке газа. Однако Газпром, согласно действующему соглашению, будет платить даже за "пустую" украинскую трубу до 2024 года – даты завершения контракта.

В августе Германия назначила уполномоченного по транзиту газа через Украину Георга Вальдерзе. Таким образом, Берлин начал выполнять обязательства по сделке с США относительно СП-2. Немцы должны обеспечить продление транзитного договора на срок до 10 лет на приемлемых для всех сторон условиях.

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