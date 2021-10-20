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Всплеск цен на газ в Европе и вина Германии: Польша разнесла Берлин из-за Северного потока-2

20 октября 2021, 06:15
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В Евросоюзе обвинили Польшу в том, что Варшава, отказываясь обсуждать национальную систему правосудия, действует в интересах России.

Матеуш Моравецкий, премьер, Польша
Германия строит СП-2 и ответственна за ситуацию на газовом рынке Европы – Моравецкий / Reuters

Проблема с резким ростом цен на газ в Европе является ответственностью Германии, поскольку Берлин поддерживает реализацию российского проекта Северный поток-2. Об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в ответ на обвинения в якобы действиях в угоду России из-за нежелания обсуждать польскую национальную систему правосудия.

Как сообщает Интерфакс-Украина, Моравецкий во время дебатов в Европарламенте, в ответ на вопрос депутата от ФРГ, который предположил, что Польша якобы действует в интересах России, отказываясь от обсуждения своей системы правосудия, рассказал об ответственности Берлина за газовый кризис в Европе. В качестве аргумента он привел лоббирование Германией вопроса строительства и запуска газопровода Северный поток-2.Читайте такжеУ России заберут СП-2, а Газпром надеется на ФРГ: в Польше назвали сценарий Европы по трубопроводу

"Вы же строите "Северный поток-2". И вы несете ответственность за скачок цен на газ", - отметил польский премьер.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, во время выступления в ответ обвинила Моравецкого в том, что тезис о СП-2 и Германии не является аргументом, в то время как Польша пытается уйти от обсуждения своей системы правосудия.

"Если говорить о "Северном потоке 2", то в том, что касается аргументов, то вы не становитесь убедительнее. Не пытайтесь уйти от темы дебатов", - подчеркнула фон дер Ляйен.

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Газовый кризис в Европе

Рынок газа в ЕС погрузился в серьезный кризис с начала августа. Цена на газ в Европе начала стремительно расти и достигла рекордных показателей. К примеру, 6 октября стоимость ноябрьских фьючерсов взлетела до отметки в 1924 доллара за 1 тысячу кубометров газа.

Президент России Владимир Путин в тот же день заявил о том, что Газпром готов увеличить на 15% транспортировку газа в Европу. После этих слов стоимость топлива в ЕС резко снизилась до 980 долларов за тысячу кубических метров.

В среду, 20 октября, стоимость газа на нидерландском хабе TTF составляет около 1100 долларов. Ранее Газпром снова, теперь уже на ноябрь, отказался бронировать дополнительные мощности украинской ГТС для поставок газа в Европу.

Шантаж Газпрома на фоне запуска СП-2

Газовый кризис в Европе обусловлен несколькими причинами, среди которых дефицит топлива в ПХГ на фоне прошлогодней холодной зимы и позиция Газпрома, который перед сертификацией СП-2 отказывается от дополнительной транспортировки газа через территорию Украины.

Глава правления НАК Нафтогаз Юрий Витренко полагает, что Газпром шантажирует Европу газовым вопросом. По его словам, на этот год россияне заранее забронировали меньше объемов поставки газа путем украинской газотранспортной системы. Теперь же Россия и вовсе поставила ЕС ультиматум: либо дешевый газ и введение в эксплуатацию Северного потока-2, либо дефицит топлива, высокие цены и проблемы с поставками через Украину.

В компании-операторе ГТС Украины утверждают, что высокие цены на газ в Европе продиктованы политикой Газпрома, который торгуется за преференции перед запуском СП-2.

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новости Польши новости Германии Еврокомиссия Северный поток-2
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