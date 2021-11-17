Жесткое условие Германии по Северному потоку-2: у Путина заявили, что Россия выполнит все требования

Россия выполнит все требования Германии и создаст новую компанию-оператора для управления СП-2, - Песков / Reuters

Россия готова выполнить все требования немецкого регулятора, чтобы ускорить процесс запуска магистрали Северный поток-2. В ответ на условие Германии будет создана новая компания-оператор газопровода. Пока неизвестно, состоится ли введение в эксплуатацию трубопровода до конца 2021 года. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Как сообщает ТАСС, российские власти признают все требования немецкого регулятора, а компания-оператор газопровода Nord Stream AG готова их выполнить для того, чтобы трубопровод можно было запустить в работу как можно быстрее.

"Компания-оператор готова выполнить все требования действующего законодательства с тем, чтобы как можно скорее запустить этот важный для всех проект", - сказал Песков.

Кроме того, он уточнил, что для продолжения сложной процедуры сертификации Северного потока-2 будет создана новая компания-оператор проекта.

"Мы вчера видели достаточно оперативную реакцию компании "Северный поток - 2". Будет создаваться новая компания для того, чтобы требования выполнить", - подчеркнул спикер Кремля Дмитрий Песков.

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Германия приостановила сертификацию Северного потока-2

Федеральное сетевое агентство ФРГ (немецкий регулятор, - ред.) во вторник, 16 ноября, приостановило сертификацию компании-оператора газопровода Северный поток-2.

Причиной остановки сертификации в Германии назвали несоответствие структуры собственности проекта Северный поток-2 национальному немецкому законодательству.

Регулятор требует, чтобы компания Nord Stream AG адаптировала под законы Германии компанию, созданную для управления немецким участком газопровода СП-2. Либо следует зарегистрировать новую компанию по законам ФРГ. Новое юридическое лицо должно стать владельцем того участка магистрали, который проходит по территории Германии.

В ФСА подчеркнули, что до тех пор, пока Газпром не выполнит данное требование, сертификация магистрали Северный поток-2 возобновлена не будет.