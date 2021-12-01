США пригрозили России новыми санкциями из-за Украины

В случае прямой агрессии против Украины со стороны России - США предоставят решительный ответ.
США заявили, что будут готовы ввести против Российской Федерации экономические санкции. По словам государственного секретаря США Энтони Блинкена, ранее о таких санкциях они не говорили.
Блинкен говорит, что в случае прямой агрессии против Украины со стороны России - США предоставят решительный ответ.
"Мы ясно дали понять, что если Россия в случае с Украиной продолжит идти по пути конфронтации, наша реакция будет решительной. В частности, речь идет о сильных экономических мерах, от которых мы в прошлом отказывались", - заявил Блинкен.
Встреча Кулебы и Блинкена
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что 2 декабря в Швеции он встретится с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
"Завтра будем в Швеции, там запланирована встреча с госсекретарем США. Мы не только сверим свою информацию о намерениях России, но также и обсудим три трека поддержки Украины", - сказал Кулеба.
Сам Блинкен также рассчитывает провести встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"В то время как мы ясно говорили с Москвой, мы также призываем Украину продолжать проявлять сдержанность", - сказал он, отметив необходимость быть готовыми к провокациям России.
Он также заявил, что Вашингтон работает тесно с союзниками над возможными ответными мерами на действия РФ в отношении Украины.
Напомним, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что действия белорусского режима Александра Лукашенко с нелегалами на границе Польши отвлекают внимание от активности России на границе с Украиной.
"Действия режима Лукашенко угрожают безопасности, сеют раскол и направлены на то, чтобы отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной", - подчеркнул он.
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