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На переговорах с РФ США могут согласиться сократить численность войск в восточной Европе - СМИ

8 января 2022, 08:47
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Белый дом не уверен в готовности РФ к серьезным дискуссиям. Однако если Россия будет к ним готова, то США обсудят конкретные шаги.

США Россия
США и Россия проведут переговоры 10 января / Reuters

На следующей неделе должен состояться саммит между Соединенными Штатами Америки и Россией. Администрация США готова обсудить с РФ возможность сокращения военного присутствия на востоке Европы при условии, что Москва тоже будет готова на подобные меры.

Как информирует NBC News со ссылкой на знакомые с американской позицией источники, Белый дом не уверен в готовности РФ к серьезным дискуссиям. Однако если Россия будет к ним готова, то американские официальные лица предложат обсудить сокращение присутствия сил Вашингтона и Москвы в Восточной Европе, а также уменьшение масштабов учений в этом регионе.

В частности, речь может пойти о численности американских воинских контингентов в странах Балтии и в Польше, а также о том, чтобы заранее предупреждать друг друга о перемещении сил.

Американцев же интересуют переговоры по поводу ракет Искандер в Калининграде.

"Если окажется, что Россия готова обсуждать сокращение присутствия в регионе, США будут готовы обсуждать конкретные шаги", - сказал американский чиновник, имя которого не называется.

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Источники NBC News пояснили, что США будут ждать от России обязательств сократить военное присутствие на своих западных границах. При этом они подчеркивают, что при этом отвода войск от границ с Украиной будет в данном случае недостаточно.

Как сообщал Главред, в понедельник, 10 января 2022 года, должны состояться переговоры между США и Россией в рамках Стратегического диалога по безопасности. Кроме того, на 12 января запланирована встреча Совета Россия-НАТО, а на 13-е число - заседание Постоянного совета ОБСЕ.

5 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что во время заседания США вместе с союзниками планируют поднять вопрос вторжения в соседние страны. Также во время будущих переговоров США планируют обсудить с Российской Федерацией применение химического оружия на иностранной территории.

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В середине декабря Россия передала США проекты "договора о гарантиях безопасности" и "соглашения о мерах обеспечения безопасности" РФ и государств-членов НАТО. Россияне потребовали отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР, в частности Украины.

В РФ также ждали срочного ответа от США насчет этого вопроса и предположили, что Штаты будут затягивать процесс. Позже стало известно, что они рассчитывают получить его уже в январе.

В администрации американского президента заявили, что США не будут отвечать на ультиматумы Кремля относительно безопасности "по пунктам".

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