США отложили поставку военной помощи Украине на 200 миллионов долларов - СМИ / УНИАН

В администрации президента США Джо Байдена отсрочили отправку в Украину дополнительной военной помощи на сумму 200 миллионов долларов.

Как сообщает NBC News со ссылкой на собственные источники в пятницу, 10 декабря, соответствующее решение американское правительство приняло для того, чтобы "дать больше времени дипломатическим усилиям по разрядке напряженности и сохранению рычагов влияния в случае нападения России на Украину".

В то же время, по словам одного из собеседников издания, в США есть ряд других вариантов дальнейшей помощи Украине, в частности, "значительно больший пакет помощи, который будет одобрен в случае дальнейшего вторжения России".

Авторы указывают на заявление советника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана, по словам которого, Байден пригрозил Владимиру Путину жесткими санкциями против Москвы и дополнительной военной помощью Украине.

"Мы предоставим украинцам дополнительные средства защиты сверх того, что мы уже предоставляем", — сказал он.

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Ознакомленный с этим вопросом собеседник заявил журналистам, что советник Байдена "имел в виду значительно больший пакет потенциальной помощи, чем груз на 200 миллионов долларов".

По словам информированных источников, пакет военной помощи на 200 миллионов долларов "лежал на столе президента примерно три-четыре недели", его должны были одобрить на прошлой неделе, однако Белый дом якобы решил отсрочить принятие окончательного решения.

Собеседники также отметили, что поскольку украинское правительство подало срочную просьбу о военной помощи месяц назад и получило положительный ответ, остается непонятным, почему пакет не реализовали.

По данным издания, Украина посылала запрос на системы ПВО, противокорабельные ракеты, дополнительные противотанковые ракеты Javelin, средства радиоэлектронного подавления, радиолокационные системы, боеприпасы, модернизированные артиллерийские боеприпасы и предметы медицинского назначения.

Между тем, в Белом доме и администрации украинского лидера Владимира Зеленского отказались комментировать соответствующую информацию.

Войска России у границ Украины

Американские издания The Washington Post и Politico ранее сообщали о стягивании Россией войск к границам Украины. Данные сведения подкреплялись спутниковыми снимками передвижения российских вооруженных подразделений.

В Североатлантическом альянсе зафиксировали чрезмерное скопление войск России у украинских границ. При этом в коллективном блоке безопасности Запада считают, что Москва может пойти на военное вторжение в Украину.

Россия готовит вторжение в Украину, и осталось совсем немного времени, чтобы это предотвратить. Об этом американская разведка предупредила европейских союзников.

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