В МИД России набросились на ЕС с обвинениями из-за военной помощи Украине

Россия / Reuters

В министерстве иностранных дел России заявили, что осуждают решение Евросоюза о выделении 31 млн евро на военную помощь для Украины.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Евросоюз включился в якобы процесс милитаризации Украины, пишет ТАСС.

В Москве считают, что это не способствует мирному урегулированию на Донбассе.

"2 декабря Совет ЕС принял решение о выделении 31 млн евро на военно-техническую помощь вооруженным силам Украины. Данное решение никак не способствует миру на Донбассе. На этом фоне переговоры по мирному урегулированию фактически зашли в тупик", - добавила она.

Она уточнила, что вчерашние переговоры Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в очередной раз завершились безрезультатно.

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Отметим, накануне Литва передала военную помощь Вооруженным силам Украины. Украинские военные получили бронежилеты и баллистические пояса.

Ранее в Польше пообещали помочь Украине в случае нападения России. Украина не хочет быть частью "русского мира", и другие государства должны ее в этом поддерживать, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. Также он подчеркнул, что НАТО должно усилить политику сдерживания в Европе.

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