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В Белом доме заявили, что Путин должен выбрать либо санкции, либо деэскалацию

15 января 2022, 07:37
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В случае, если в Кремле решат вторгнуться в Украину, это будет иметь экономические последствия, рассказала Джен Псаки.

Владимир Путин
В Белом доме заявили, что Путин должен выбрать либо санкции, либо деэскалацию / Reuters

Дальнейшее развитие событий в ситуации вокруг Украины зависит от руководства Кремля. Оно должно выбрать либо путь эскалации и санкций, либо продолжение дипломатических переговоров, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

В ходе брифинга Псаки отметила, что в случае, если в Кремле решат вторгнуться в Украину, "это будет иметь экономические последствия, которые выйдут далеко за пределы тех, что имели место в 2014 году".

Если в Москве согласятся участвовать в дипломатических контактах и переговорах, "мы очень открыты к этому и надеемся, что они так и сделают", отметила пресс-секретарь Белого дома.

"Это зависит от президента Путина и России, чтобы определить, каким будет дальнейший путь. Мы готовы независимо от того, какое решение они примут", - сказала официальный представитель администрации Джо Байдена.

Напомним, ранее издание CNN сообщило, что американская разведка получила информацию о том, что РФ готовит группу оперативников для нападения "под чужим флагом" на боевиков на Донбассе, чтобы создать предлог для вторжения в Украину,

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Заявление о том, что у США имеется информация о подготовке Россией провокации на Донбассе с целью оправдать нападение на Украину, подтвердила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

Советник американского главы государства по вопросам безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может осуществить военное вторжение на территорию Украины в результате попытки переворота в стране. По его словам, россияне могут обвинить Киев в нападении на российские силы на Донбассе, такие события уже были в 2014 году. Американская разведка утверждает, что Москва работает над конструированием поводов для интервенции.

Переговоры Запада и РФ по безопасности

Запад и РФ с 10 по 13 января провели серию переговоров по безопасности в Европе. Дискуссии прошли на фоне продолжения концентрации войск России у границ Украины и обвинений Москвы в угрозах Североатлантического альянса российским рубежам.

Представитель США на переговорах с Россией Венди Шерман сказала, что уступок Москве по вопросам НАТО и Украины со стороны Вашингтона не будет. Россияне не получат гарантии относительно нерасширения Альянса на восток и невступления Украины в военно-политический блок Запада.

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