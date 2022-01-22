США начнут эвакуацию семей дипломатов из Украины уже на следующей неделе - CNN

Источник CNN, близкий к украинскому правительству, сообщил, что Зеленский обсудил возможную эвакуацию сотрудников посольства с Энтони Блинкеном.
США могут начать эвакуацию сотрудников посольства в Украине на следующей неделе. Посольство США на Украине попросило Госдепартамент разрешить отъезд второстепенных сотрудников дипмиссии.
"США проинформировали Украину о том, что они "скорее всего, начнут эвакуацию семей дипломатов уже на следующей неделе", - говорится в сообщении CNN со ссылкой на источники.
Представитель Госдепартамента заявил, что в настоящее время ему "нечего объявить", добавив, что ведомство проводит тщательное планирование на случай непредвиденных обстоятельств. Представитель посольства отказался от комментариев телеканалу.
Источник CNN, близкий к украинскому правительству, сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский обсудил возможную эвакуацию сотрудников посольства с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Напомним, ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что в США обдумывают варианты по поводу того, нужно ли эвакуировать семьи американских дипломатов из Киева в связи с угрозой военного вторжения России в Украину. Причиной обеспокоенности является дислокация в приграничных с украинским государством районах более 100 тысяч российских военных. Решение об эвакуации не будет означать, что Вашингтон уверен в российской интервенции.
Правительство США всегда разрабатывает планы эвакуации американских граждан из любой страны, когда там возникают угрозы безопасности, в том числе в случае агрессии России против Украины, заявила представитель Белого дома Джен Псаки.
Президент США Джо Байден предупредил Владимира Путина о том, что российское государство столкнется с небывалыми санкциями в случае военного вторжения в Украину. В таком случае российским банкам запретят работать с долларом, что приведет к катастрофическим последствиям.
Читайте также:
- "Любое нарушение границы Украины посчитаем вторжением": Байден жестко предупредил Путина
- Вторжением в Украину будет считаться, даже если один военный РФ пересечет границу - Блинкен
- Сотни тысяч смертей и проигрыш для всех: Зеленский назвал последствия вторжения РФ в Украину
- Украина – гордая страна и будет воевать: Британия резко призвала Путина отказаться от вторжения РФ
- Вторжение РФ в Украину, НАТО и вопрос признания "ЛДНР": главные заявления Блинкена и Лаврова