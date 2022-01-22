США начнут эвакуацию семей дипломатов из Украины уже на следующей неделе - CNN

Посольство США на Украине попросило Госдепартамент разрешить отъезд второстепенных сотрудников дипмиссии / УНИАН

США могут начать эвакуацию сотрудников посольства в Украине на следующей неделе. Посольство США на Украине попросило Госдепартамент разрешить отъезд второстепенных сотрудников дипмиссии.

"США проинформировали Украину о том, что они "скорее всего, начнут эвакуацию семей дипломатов уже на следующей неделе", - говорится в сообщении CNN со ссылкой на источники.

Представитель Госдепартамента заявил, что в настоящее время ему "нечего объявить", добавив, что ведомство проводит тщательное планирование на случай непредвиденных обстоятельств. Представитель посольства отказался от комментариев телеканалу.

Источник CNN, близкий к украинскому правительству, сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский обсудил возможную эвакуацию сотрудников посольства с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Напомним, ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что в США обдумывают варианты по поводу того, нужно ли эвакуировать семьи американских дипломатов из Киева в связи с угрозой военного вторжения России в Украину. Причиной обеспокоенности является дислокация в приграничных с украинским государством районах более 100 тысяч российских военных. Решение об эвакуации не будет означать, что Вашингтон уверен в российской интервенции.

Реклама

Правительство США всегда разрабатывает планы эвакуации американских граждан из любой страны, когда там возникают угрозы безопасности, в том числе в случае агрессии России против Украины, заявила представитель Белого дома Джен Псаки.

Президент США Джо Байден предупредил Владимира Путина о том, что российское государство столкнется с небывалыми санкциями в случае военного вторжения в Украину. В таком случае российским банкам запретят работать с долларом, что приведет к катастрофическим последствиям.

Читайте также: