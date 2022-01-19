В МИД РФ назвали "провокацией" заявления США об эвакуации дипломатов из Украины

Мария Захарова прокомментировала информацию о якобы эвакуации российских дипломатов из Украины / Фото Reuters

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию, опубликованную американским изданием The New York Times, о том, что Россия готовится эвакуировать семьи своих дипломатов из Украины.

По ее словам, данная информация является "провокацией", передает РИА Новости.

"У меня вопрос, какое дело Псаки (пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, - ред.) и американской стороне до того, что происходит с посольствами других стран? Это первый вопрос", - сказала Захарова.

"Второй вопрос, даже не вопрос, а ремарка. Это всё можно охарактеризовать как провокативное поведение", - добавила представитель МИД РФ.

Как сообщал Главред, 18 января в МИД России опровергли информацию о якобы эвакуации российских дипломатов из Украины. Там отметили, что посольство РФ в Киеве работает в штатном режиме.

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В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что не получали сообщений от РФ об эвакуации российских дипломатов.

Возможное вторжение России в Украину

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Штаты обладают разведданными о подготовке Кремля к фабрикации повода для вторжения в Украину. По его словам, предлогом для возможного вторжения России в Украину может стать попытка переворота в стране.

Американская разведка получила информацию о том, что РФ готовит группу оперативников для нападения "под чужим флагом" на боевиков на Донбассе, чтобы создать предлог для вторжения в Украину. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванного официального представителя США.

Заявление о том, что у США имеется информация о подготовке Россией провокации на Донбассе с целью оправдать нападение на Украину, подтвердила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

Председатель комитета британского парламента по вопросам обороны, депутат-консерватор Тобиас Эллвуд считает, что российское вторжение в Украину "неотвратимо и неизбежно". По его словам, эта неделя может стать решающей.

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