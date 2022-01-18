Такой информации не получали: В МИД Украины опровергли эвакуацию дипломатов РФ из страны

В МИД Украины отреагировали на заявление об эвакуации дипломатов РФ из страны / ua.depositphotos.com

Министерство иностранных дел отреагировало на информацию об эвакуации российских дипломатов из Украины. Там заявили, что не получали таких сообщений от РФ.

Министерство иностранных дел не получало от российской стороны информации об эвакуации сотрудников дипломатических учреждений Российской Федерации из Украины, сообщил на своей страничке пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

Также он уточнил, что посольства других государств в Украине также не сообщали о намерениях эвакуировать своих сотрудников, а со своей стороны, МИД Украины не планирует эвакуировать украинских дипломатов из РФ.

Читайте такжеТройной удар по России и поддержка Украины: дипломат назвал Западу сценарий для борьбы с Москвой"На территории России функционируют в штатном режиме посольство в Москве, генеральные консульства в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, консульства в Екатеринбурге и Новосибирске. Несмотря на сложные условия, наши дипломаты и консулы продолжают успешно выполнять возложенные на них задачи, прежде всего, защищать интересы украинских граждан в России", - подытожил Николенко.

Эвакуация российских дипломатов из Украины

О том, что дипломатам в двух российских консульствах в Украине было приказано подготовиться к выезду из страны, сообщила газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Службы безопасности Украины.

Позже в МИД России эту информацию опровергли. Там отметили, что посольство РФ в Киеве работает в штатном режиме.